ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੂਫਾਨੀ ਗੇਂਦਬਾਜ ਦੀ ਐਂਟਰੀ, BCCI ਨੇ ਐਲਾਨੀ T20 ਟੀਮ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਮੈਚ?

ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੂਫਾਨੀ ਗੇਂਦਬਾਜ ਦੀ ਐਂਟਰੀ, BCCI ਨੇ ਐਲਾਨੀ T20 ਟੀਮ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਮੈਚ?
IND vs NZ T20 Sereis 2026 Schedule:ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ T20 ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : October 7, 2026 at 7:50 AM IST
IND vs NZ T20 Squad: ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਘਰੇਲੂ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੰਜ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (BCCI) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲੜੀ ਲਈ ਟੀ-20 ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀ-20 ਟੀਮ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।
4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ
ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਟੀ-20 ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਠ ਦੇ 36 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ 2022 ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਆਈਪੀਐਲ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਖਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਸਨੇ 17 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਪਾਵਰਪਲੇ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਿੰਗ ਅਤੇ ਸੀਮ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸਿਕਸ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਨੇ 21 ਟੈਸਟ ਅਤੇ 121 ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ 87 ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 90 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 63 ਅਤੇ ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 141 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟੀਮ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ, ਮਯੰਕ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 2028 ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
🚨 Announcement 🚨 #TeamIndia's T20I squad and India A squads for New Zealand tour announced 📝 Bhuvneshwar Kumar makes a comeback to the T20I side 🙌 More Details ▶️ https://t.co/oJ52QSH0DO #NZvIND https://t.co/btbXlQ0nQD— BCCI (@BCCI) October 6, 2026
ਅਗਰਕਰ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਚੋਣ
ਅਜੀਤ ਅਗਰਕਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣਕਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੀਤ ਅਗਰਕਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਰਕਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਚੋਣਕਾਰ ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਗਰਕਰ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੰਤਰਿਮ ਮੁੱਖ ਚੋਣਕਾਰ ਪ੍ਰਗਿਆਨ ਓਝਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ। ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਵੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਸਨ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀ-20 ਟੀਮ
ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਕਪਤਾਨ), ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ, ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈਡੀ, ਨਮਨ ਧੀਰ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ, ਮਯੰਕ ਯਾਦਵ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਨਾਮ IND T20 ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ਡਿਊਲ
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ। ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਵੀ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੀਜਾ ਟੀ-20 ਮੈਚ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਚੌਥਾ ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਮੈਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਕਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹੈਮਿਲਟਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੋ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਖੇਡਣਗੇ।