IND vs PAK: ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, FIH ਯੂਥ ਹਾਕੀ ਫਾਈਵਜ਼ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਬਜ਼ਾ

IND vs PAK: ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, FIH ਯੂਥ ਹਾਕੀ ਫਾਈਵਜ਼ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਬਜ਼ਾ
ਭਾਰਤੀ ਸਬ-ਜੂਨੀਅਰ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ FIH ਯੂਥ ਹਾਕੀ ਫਾਈਵਜ਼ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।
Published : July 26, 2026 at 1:42 PM IST
ਮਸਕਟ: ਭਾਰਤੀ ਸਬ-ਜੂਨੀਅਰ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ FIH ਯੂਥ ਹਾਕੀ ਫਾਈਵਜ਼ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 3-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ।
ਰੋਮਿਤ ਪਾਲ (5ਵੇਂ ਮਿੰਟ), ਕਪਤਾਨ ਕੇਤਨ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ (12ਵੇਂ ਮਿੰਟ), ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਅਲੀ (13ਵੇਂ ਮਿੰਟ) ਦੇ ਗੋਲਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਏਲੀਟ ਪੂਲ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੀਡ ਲੈ ਲਈ। ਰੋਮਿਤ ਪਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੋਲਕੀਪਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਤੱਕ 1-0 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ।
Indian sub-junior men’s team defeat arch-rivals Pakistan 3-1 in the gold medal match of the FIH Youth #Hockey5s Asian Championship.— All India Radio News (@airnewsalerts) July 26, 2026
✨Goals from Romit Pal, captain Ketan Kushwaha, and Shahrukh Ali crowned India as the Asian Champions. With this victory, the Indian men's team… pic.twitter.com/0rAwPwFHzC
ਕਪਤਾਨ ਕੇਤਨ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ (12ਵੇਂ ਮਿੰਟ) ਨੇ ਦੂਜੇ ਹਾਫ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਅਲੀ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਸਕੋਰ 3-0 ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ (16ਵੇਂ ਮਿੰਟ) ਦੇ ਗੋਲ ਨਾਲ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਡਿਫੈਂਸ ਨੇ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੋਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਹਿਲੇ FIH ਯੂਥ ਹਾਕੀ ਫਾਈਵਜ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ।
ਮਹਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਬ-ਜੂਨੀਅਰ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰੀਬੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੋਂ 2-4 ਨਾਲ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਨਾਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ₹200,000 ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ₹100,000 ਦਾ ਇਨਾਮ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ₹100,000 ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ₹50,000 ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।