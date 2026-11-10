ਜੂਨੀਅਰ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨ ਓਲੰਪਿਆਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਪੰਜ ਤਗਮੇ
ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਉਬੋਨ ਰਾਤਚਾਥਾਨੀ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ, ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਨੇ 25 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ।
Published : November 10, 2026 at 6:42 AM IST
ਕੋਲਕਾਤਾ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮਜ਼ (NCSM) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ 'ਜੂਨੀਅਰਾਂ ਲਈ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖਗੋਲ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਬਾਰੇ 5ਵੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਓਲੰਪਿਆਡ' (IOAA-Jr) 2026 ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੋਨੇ, ਦੋ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਉਬੋਨ ਰਾਤਚਾਥਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ 25 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ।
NCSM ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਐੱਸ. ਮੁਰਲੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੋਨੇ, ਦੋ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲਗਨ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।"
STORY | Indian students win five medals at Junior Astronomy Olympiad in Thailand Indian students have won two gold, two silver and one bronze medal at the 5th International Olympiad on Astronomy and Astrophysics for Juniors (IOAA-Jr) 2026, held in Thailand earlier this month, the National Council of Science Museums (NCSM) said on Monday. READ: https://t.co/xj0Fm6hlGc (Photo Source: PTI)— Press Trust of India (@PTI_News) November 9, 2026
ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਆਦਿਤਿਆ ਵਿਦਿਆਸ਼੍ਰਮ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਿਧਾਰਥ ਲਕਸ਼ਮੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਦੀ ਸਵਰਾ ਸ੍ਰੁਜਲ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ। NCSM ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਟਾ ਸਥਿਤ ਮਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਆਰਨਾ ਚਪਲੋਟ ਅਤੇ ਬਗਰ ਸਥਿਤ ਕੇ. ਐੱਸ. ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ ਭਾਸਕਰ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ, ਜਦਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲਾਰਡਸ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਕਸ਼ਰਾ ਗੁਲਾਬ ਅੰਬੋਨੇ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।
ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਸਵਰਾ ਸ੍ਰੁਜਲ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "NCSM ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸਕਰ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਖਗੋਲ-ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ "ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭਾਵਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ... ਇਹ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਅਨੁਭਵ ਸੀ... ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ।"
1 ਤੋਂ 8 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 25 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 104 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 53 ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਕ ਸਨ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਨਸੀਐਸਐਮ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੂਨੀਅਰ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨ ਓਲੰਪੀਆਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਮੁਰਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨ, ਸਮੱਸਿਆ-ਹੱਲ ਅਤੇ ਰਾਤ-ਅਸਮਾਨ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸੀ।
ਐਨਸੀਐਸਐਮ ਆਪਣੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ-ਮੰਡਲਾਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ, ਅਸਮਾਨ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਗੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।