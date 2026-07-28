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ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ: ਸਰਾਂਸ਼ ਜੈਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਮਲ

ਸਰਾਂਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਏ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ 70 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

Indian squad announced for Sri Lanka Test; Saransh Jain earns maiden call-up.
ਸਰਾਂਸ਼ ਜੈਨ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 28, 2026 at 12:53 PM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (BCCI) ਨੇ ਅੱਜ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਲਈ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਆਫ ਸਪਿਨਰ ਅਤੇ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਸਰਾਂਸ਼ ਜੈਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਨੇ ਵੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਨੇ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਘਰੇਲੂ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ, BCCI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਟਨੈਸ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਦੌਰਾਨ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ।

ਜਡੇਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਨਿਸ ਕੂਹਣੀ ਦੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ IPL 2026 ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਜੇ ਹੈਮਸਟ੍ਰਿੰਗ ਸਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ; ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਾਂਸ਼ ਜੈਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਸਰਾਂਸ਼ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਏ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ 70 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, 54 ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਾਂਸ਼ ਜੈਨ ਨੇ 31.75 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 2,223 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 27.30 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 188 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ।

ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਆਈਸੀਸੀ ਵਿਸ਼ਵ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ (ਡਬਲਯੂਟੀਸੀ) ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਲੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟੀਮ 7 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਅਭਿਆਸ ਮੈਚ ਵੀ ਖੇਡੇਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ 15 ਤੋਂ 19 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਗਾਲੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ (ਜੀਆਈਸੀਐਸ) ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਟੈਸਟ 23 ਤੋਂ 27 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕੋਲੰਬੋ ਦੇ ਸਿੰਹਲੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ (ਐਸਐਸਸੀ) ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ 2-0 ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਲੜੀ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਚੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਬਲਯੂਟੀਸੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਖਿਲਾਫ ਟੈਸਟ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ: ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ (ਵਿਕਟ-ਕੀਪਰ), ਸਾਈ ਸੁਧਰਸਨ*, ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ (ਵਿਕਟ-ਕੀਪਰ), ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਹਰਰਾਜ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਹਰਰਾਜ, ਮਾਨਵਰਾਜ* ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ, ਦੇਵਦੱਤ ਪਡੀਕਲ, ਸਰਾਂਸ਼ ਜੈਨ।

TAGGED:

RAVINDRA JADEJA
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INDIA SQUAD FOR SRI LANKA
ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ
SARANSH JAIN IN INDIAN TEST TEAM

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