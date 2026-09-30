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ਨੀਰੂ ਢਾਂਡਾ ਦੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਤੀਹਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ: 2 ਗੋਲਡ ਸਮੇਤ ਟ੍ਰੈਪ ਸ਼ੂਟਿੰਗ 'ਚ ਜਿੱਤੇ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਤਗਮੇ

ਨੀਰੂ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਟ੍ਰੈਪ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤ ਕੇ 2026 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ।

ASIAN GAMES 2026 NEERU DHANDHA
ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਰੂ ਢਾਂਡਾ ਦੀ ਤੀਹਰੀ ਜਿੱਤ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 30, 2026 at 6:56 PM IST

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ਨਾਗੋਯਾ: ਭਾਰਤੀ ਟ੍ਰੈਪ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਨੀਰੂ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ 2026 ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੇ ਕਾਇਨਾਨ ਚੇਨਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਟ੍ਰੈਪ ਮਿਕਸਡ ਟੀਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੀਰੂ ਨੇ ਨਾਗੋਯਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ 'ਡਬਲ' (ਦੋ ਸੋਨ ਤਗਮੇ) ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ 34 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦਕਿ ਕਤਰ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲ-ਰੁਮਾਈਹੀ ਅਤੇ ਰੇ ਬਾਸਿਲ ਨੇ 32 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਚੀਨ ਨੂੰ 23 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ 'ਤੇ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਨੀਰੂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੋਨ ਤਗਮਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨੀਰੂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ 'ਟ੍ਰੈਪ' ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਮਹਿਲਾ 'ਟ੍ਰੈਪ' ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੇ 'ਟ੍ਰੈਪ' ਮਿਕਸਡ ਟੀਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਨਨ (Kynan) ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।

ASIAN GAMES 2026 NEERU DHANDHA
ਭਾਰਤੀ ਟਰੈਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੀਰੂ ਢਾਂਡਾ (IANS)

ਕੌਣ ਹੈ ਨੀਰੂ ਢਾਂਡਾ ?

ਨੀਰੂ ਢਾਂਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੌਜ ਦੀ 'ਕੋਰ ਆਫ਼ ਮਿਲਟਰੀ ਪੁਲਿਸ' (Corps of Military Police) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਓ (Mhow) ਸਥਿਤ 'ਆਰਮੀ ਮਾਰਕਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਯੂਨਿਟ' (AMU) ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਵਿਖੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਪਣ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਚੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਟਿਨ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ

ਨੀਰੂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਉਸ ਨੇ ਅਟੱਲ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਨੀਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਲਕਸ਼ੈ ਸ਼ਿਓਰਾਨ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ 2018 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 'ਟਰੈਪ' ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।

ASIAN GAMES 2026 NEERU DHANDHA
ਨੀਰੂ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਗੋਲਡ ਟ੍ਰੈਪ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਮੈਡਲ (IANS)

ਲਕਸ਼ਯ ਨੇ ਨੀਰੂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਡਬਲ-ਬੈਰਲ ਸ਼ਾਟਗਨ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਟੀਨ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਝਟਕੇ (recoil) ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, 2019 ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2022 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾ 'ਟਰੈਪ' ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 'ਕੋਰ ਆਫ਼ ਮਿਲਟਰੀ ਪੁਲਿਸ' ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਨੀਰੂ, ਮਾਓ (Mhow) ਸਥਿਤ 'ਆਰਮੀ ਮਾਰਕਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਯੂਨਿਟ' ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਨੀਰੂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

ਉਹ ਓਸੀਜੇਕ (Osijek) ਵਿਖੇ ਹੋਈ 2022 ISSF ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ISSF ਸਰਕਟ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਨੀਰੂ ਨੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਲੋਨਾਟੋ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ISSF ਸ਼ਾਟਗਨ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਮਹਿਲਾ 'ਟ੍ਰੈਪ' ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ISSF ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਬਣ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਇਹ ISSF ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤਗਮਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੂਜਾ ਤਗਮਾ ਸੀ।

ਉਸ ਨੇ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਲਮਾਟੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ISSF ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ 'ਟ੍ਰੈਪ ਮਿਕਸਡ ਟੀਮ' ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੀਰੂ ਨੇ 2025 ਏਸ਼ੀਅਨ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ 'ਟ੍ਰੈਪ' ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।

2026 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਨੀਰੂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ 'ਟ੍ਰੈਪ' ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਬਣ ਗਈ।

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