ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖ਼ਾਤਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਮੈਡਲ

ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖ਼ਾਤਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਮੈਡਲ
COMMONWEALTH GAMES 2026: ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਇਦਰੀਸ ਰਿਲੁਵਾਨ ਨੇ 132.8 ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦਕਿ ਮੈਥਿਊ ਹਾਰਡਿੰਗ (131) ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।
Published : July 25, 2026 at 10:22 AM IST
ਗਲਾਸਗੋ (ਸਕਾਟਲੈਂਡ): 2026 ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਨੇ 2026 ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਗਮਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੈਰਾਪਾਵਰਲਿਫਟਰ ਝੰਡੂ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੈਵੀਵੇਟ ਪੈਰਾਪਾਵਰਲਿਫਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਤਗਮਾ ਮਿਲਿਆ।
28 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ 181 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 190 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ, 130.9 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੋਡੀਅਮ ਫਿਨਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ 196 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ, ਸੁਧੀਰ (114.1) ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਇਦਰੀਸ ਰਿਲੁਵਾਨ ਨੇ 132.8 ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਥਿਊ ਹਾਰਡਿੰਗ (131) ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।
Scotland | Indian para powerlifter Jhandu Kumar wins the bronze in the men's heavyweight category at the 2026 Commonwealth Games in Glasgow. pic.twitter.com/PIIJacoMUM— ANI (@ANI) July 24, 2026
ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪੋਲੀਓ
ਝੰਡੂ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲੰਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰਨੌਤ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਓ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੋਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਮਾਰ ਨੇ 2010 ਅਤੇ 2012 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਟ ਪੁੱਟ ਅਤੇ ਜੈਵਲਿਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅਜ਼ਮਾਇਆ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਪੈਰਾਪਾਵਰਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਲੱਭ ਲਈ।
ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਕੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ
ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜਿੰਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਕੁਲੀਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ, ਝੰਡੂ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ।
ਉਸਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਆਖਰਕਾਰ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪੋਡੀਅਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੈਰਾ-ਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੀਡ ਮਿਲੀ। ਆਪਣੇ ਪੋਡੀਅਮ ਫਿਨਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਭਈਆ,ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਤਗਮਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 2025 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਦੋ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ।"
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਿਲੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਅਸ਼ੋਕ ਮਲਿਕ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਈਟਵੇਟ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ 143.8 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤਗਮੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਮਾਰਕ ਸਵੈਨ ਨੇ 153.9 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਰੋਲੈਂਡ ਏਜ਼ੁਰੁਇਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬੋਨੀ ਬੁਨਯਾਉ ਗੁਸਟਿਨ ਨੇ 153.5 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਮਜੀਤ ਕੁਮਾਰ 135.6 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਸੱਤਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਸਤੂਰੀ ਰਾਜਾਮਨੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੈਵੀਵੇਟ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਾਈਟਵੇਟ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸੁਮਨ ਦੇਵੀ ਤਗਮੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ।