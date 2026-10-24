ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, 114 ਤਗਮੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ
ਭਾਰਤ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ 2026 ਦੀ ਤਗਮਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 30 ਸੋਨ, 35 ਚਾਂਦੀ, 49 ਕਾਂਸੀ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 114 ਤਗਮੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।
Published : October 24, 2026 at 2:46 PM IST
ਨਾਗੋਆ (ਜਾਪਾਨ): ਭਾਰਤੀ ਪੈਰਾ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੇ 18 ਤੋਂ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਗੋਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ 5ਵੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁੱਲ 114 ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਸੋਨ, 35 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 49 ਕਾਂਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆਈ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਉਸਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 2022 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਨੇ ਕੁੱਲ 111 ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 29 ਸੋਨ, 31 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 51 ਕਾਂਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2026 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਐਥਲੀਟ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। 2022 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਂਗਜ਼ੂ ਵਿੱਚ 309 ਐਥਲੀਟ ਭੇਜੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2026 ਵਿੱਚ, ਇਸਨੇ ਨਾਗੋਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 168 ਐਥਲੀਟ ਭੇਜੇ।
ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ 2026 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਠ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 114 ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਕੁੱਲ 65 ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਸੋਨ, 16 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 24 ਕਾਂਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ, ਸੰਯੋਜਨ, ਪਾਵਰਲਿਫਟਿੰਗ, ਤੈਰਾਕੀ, ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਅਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ।
- ਐਥਲੈਟਿਕਸ (65 ਤਗਮੇ)
22 ਸੋਨ, 19 ਚਾਂਦੀ, 24 ਕਾਂਸੀ
- ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ (6 ਤਗਮੇ)
3 ਸੋਨ, 3 ਚਾਂਦੀ
- ਬੈਡਮਿੰਟਨ (16 ਤਗਮੇ)
3 ਸੋਨ, 5 ਚਾਂਦੀ, 8 ਕਾਂਸੀ
- ਸੰਯੋਜਨ (2 ਤਗਮੇ)
1 ਚਾਂਦੀ, 1 ਕਾਂਸੀ
- ਪਾਵਰਲਿਫਟਿੰਗ (2 ਤਗਮੇ)
2 ਚਾਂਦੀ
- ਤੈਰਾਕੀ (11 ਤਗਮੇ)
3 ਚਾਂਦੀ, 8 ਕਾਂਸੀ
- ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ (7 ਤਗਮੇ)
7 ਕਾਂਸੀ
- ਸ਼ੂਟਿੰਗ (5 ਤਗਮੇ)
2 ਸੋਨ, 2 ਚਾਂਦੀ, 1 ਕਾਂਸੀ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿੱਤੇ
ਭਾਰਤੀ ਪੈਰਾ-ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਈਵੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ।
- ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ: ਪੈਰਾ-ਐਥਲੈਟਿਕਸ (ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ 400 ਮੀਟਰ T44/T64) - 52.28 ਸਕਿੰਟ (T44 ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ)
- ਹੈਨੀ: ਪੈਰਾ-ਐਥਲੈਟਿਕਸ (ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋ F37) - 60.49 ਮੀਟਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ)
- ਮੋਨਾ ਅਗਰਵਾਲ: ਪੈਰਾ-ਸ਼ੂਟਿੰਗ (ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ 50 ਮੀਟਰ ਰਾਈਫਲ 3 ਪੁਜੀਸ਼ਨ SH1) - 357.5 (ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ)
ਭਾਰਤ ਨੇ ਚਾਰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕੀਤਾ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਤਗਮੇ (ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਕਾਂਸੀ) ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
- ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋ ਵਿੱਚ, ਸੁਮਿਤ ਅੰਤਿਲ ਨੇ ਸੋਨਾ, ਮਹਿੰਦਰ ਗੁਰਜਰ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸੰਜੇ ਸਰਗਰ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।
- ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਚੀ ਛਾਲ T63 ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿੰਨੋਂ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ। ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਰੁਣ ਭਾਟੀ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।
- ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ਾਟ ਪੁੱਟ F46 ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਚਿਨ ਸਰਜੇਰਾਓ ਖਿਲਾਰੀ ਨੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਸਿਰ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਪਰਵੀਨ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।
- ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡਿਸਕਸ ਥ੍ਰੋ F44/64 ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿੰਨੋਂ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।
ਤਗਮਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਦਬਦਬਾ
APG 26 | Medal Tally Update Spectacular show by Team India. Our champions have put up a stellar display at the Asian Para Games 2026, taking India's total tally to a magnificent 114 medals: 🥇 30 Gold 🥈 35 Silver 🥉 49 Bronze Every single podium finish is a testament to extraordinary grit, hard work, and national pride. #AsianParaGames2026 #TeamIndia #Cheer4Bharat #MedalTally #Praise4Para— SAI Media (@Media_SAI) October 23, 2026
ਨਾਗੋਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 435 ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 207 ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਜਾਪਾਨ ਨੇ 64 ਸੋਨ ਤਗਮਿਆਂ ਸਮੇਤ 186 ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ। ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਨੇ 45 ਸੋਨ ਤਗਮਿਆਂ ਸਮੇਤ 145 ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ। ਭਾਰਤ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।