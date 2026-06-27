ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਾਕਸਿਤਾਨ ਨੂੰ 7-1 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਦਰੜਿਆ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਕੀਤੀ ਦਰਜ

ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਾਕਸਿਤਾਨ ਨੂੰ 7-1 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਦਰੜਿਆ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਕੀਤੀ ਦਰਜ
ਐਫਆਈਐਚ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ।
By ANI
Published : June 27, 2026 at 8:21 AM IST
ਲੰਡਨ: ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੀ ਵੈਲੀ ਹਾਕੀ ਅਤੇ ਟੈਨਿਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ FIH ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਲੰਡਨ ਪੜਾਅ ਦੇ ਰਿਵਰਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 7-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ (20'), ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (26'), ਹਾਰਦਿਕ ਸਿੰਘ (34'), ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ (35'), ਅਭਿਸ਼ੇਕ (41'), ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਪਾਲ (44' ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (54') ਦੇ ਸੱਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੋਲਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਮਿਡਫੀਲਡਰ ਹਾਰਦਿਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਡਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ 'ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ' ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।
𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐓𝐢𝐦𝐞: 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚 𝟕 - 𝟏 𝐏𝐚𝐤𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧— International Hockey Federation (@FIH_Hockey) June 26, 2026
India come from behind to produce a commanding performance and defeat Pakistan in the #FIHProLeague.
📱 Stream all the matches on https://t.co/igjqkvzwmV #Hockey #MadeForHockey pic.twitter.com/UsL4XDDcGv
'ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਗੇ'
ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮੈਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਬੇਸਲਾਈਨ ਦੌੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 90 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਜਿੱਤਿਆ। ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 13ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਅਸਫਲ ਵੀਡੀਓ ਰੈਫਰਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਅਬੂ ਬਕਰ ਮਹਿਮੂਦ (13') ਨੇ ਡਰੈਗ-ਫਲਿਕ ਨਾਲ ਗੋਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 1-0 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਦਿਵਾਈ।
'ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ 2-1 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ'
ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੂਜੇ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਟੀਕ ਲੰਬੇ ਪਾਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖੇਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 18ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਅਲੀ ਗਜ਼ਨਫਰ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਫਲੈਕਟਡ ਪਾਸ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਅਹਿਮਦ ਨਦੀਮ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਗਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਡਰੈਗਫਲਿਕ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਖਜੀਤ ਨੇ ਮਾਹਰਤਾ ਨਾਲ ਨੈੱਟ ਵਿੱਚ ਡਿਫਲੈਕਟ ਕਰਕੇ 1-1 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 26ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਉੱਪਰਲੇ ਖੱਬੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ 2-1 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਮਿਲ ਗਈ।
When the Men in Blue are flying, the fans can't stop dancing! 🇮🇳💙— Hockey India (@TheHockeyIndia) June 26, 2026
India lead 2-1 against Pakistan at half-time in the FIH Hockey Pro League, and the celebrations have already begun in the stands in London. 🕺🎶
HT: 🇮🇳 India 2-1 Pakistan 🇵🇰#DusSaalKaDabdaba #INDvsPAK… pic.twitter.com/SYyvIpRGC5
'4-1 ਦੀ ਲੀਡ'
'ਮੈਨ ਇਨ ਬਲੂ' ਨੇ ਦੂਜੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। 34ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲਟੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਰਦਿਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ 3-1 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦੋ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਡਿਫੈਂਸ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੇਂਦ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਖਜੀਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੁਗਰਾਜ (35') ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 4-1 ਦੀ ਲੀਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
'ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ'
ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਬੇਰੋਕ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਜੀਤ ਨੇ 41ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਓਪਨਿੰਗ ਬਣਾਈ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੇ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 5-1 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਜੇ ਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਚੌਥੇ 'ਤੇ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਪਾਲ (44') ਨੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਡਰੈਗਫਲਿਕ ਦੇ ਰੀਬਾਉਂਡ ਨੂੰ ਓਪਨ ਗੋਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੀਡ 6-1 ਹੋ ਗਈ।
𝐀 𝐁𝐈𝐑𝐓𝐇𝐃𝐀𝐘 𝐓𝐎 𝐑𝐄𝐌𝐄𝐌𝐁𝐄𝐑 𝐅𝐎𝐑 𝐌𝐀𝐍𝐏𝐑𝐄𝐄𝐓! 🎂🎉— Hockey India (@TheHockeyIndia) June 26, 2026
After India's emphatic 7-1 victory over Pakistan in the FIH Hockey Pro League in London, the celebrations continued off the pitch too as the Indian Men's Hockey Team came together to celebrate the birthday… pic.twitter.com/6OKYks4f0W
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ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਖਰੀ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਓਪਨਿੰਗ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ। 54ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੂਵ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੈਚ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖੇਡ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮਿਡਫੀਲਡਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਲਈ 7-1 ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਹੋਈ। (ANI)