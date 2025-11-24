ETV Bharat / sports

ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ

Sultan Azlan Shah Cup: ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਅਜ਼ਲਾਨ ਸ਼ਾਹ ਕੱਪ 2025 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ 1-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ।

Sultan Azlan Shah Cup
ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੋਰੀਆ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ (ANI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 24, 2025 at 1:25 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਪੋਹ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਅਜ਼ਲਾਨ ਸ਼ਾਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਕੋਰੀਆ 'ਤੇ 1-0 ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਲਤਾਨ ਅਜ਼ਲਾਨ ਸ਼ਾਹ ਕੱਪ 2025 ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਰਾਹੀਲ ਨੇ ਖੇਡ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਲਈ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ।

ਮੁਹੰਮਦ ਰਾਹੀਲ ਚਮਕਿਆ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੇਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਚੰਗੀ ਪਾਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਨੇੜਿਓਂ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰਿਆ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਾਹੀਲ (15') ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਟੀਮ ਮੂਵ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 1-0 ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।

ਦੂਜੇ ਹਾਫ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ

ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਦੂਜੇ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੌਕੇ ਬਣਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੋਹਿਤ ਐਚਐਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੂਜੇ ਹਾਫ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਦੂਜੇ ਗੋਲ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਧੱਕਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੌਥੇ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਰਫਤਾਰ

ਤੀਜੇ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਪਵਨ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੀਡ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੌਥੇ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨਤੀਜਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਕੋਰੀਆਈ ਟੀਮ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਡਿਫੈਂਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੀ।

ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ?

ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਕੋਰੀਆ ਕੋਲ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਅੰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ 1-0 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਅੱਜ, ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ IST 'ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਲਤਾਨ ਅਜ਼ਲਾਨ ਸ਼ਾਹ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਫੈਨ ਕੋਡ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

SULTAN AZLAN SHAH CUP HOCKEY
AZLAN SHAH CUP
ਸੁਲਤਾਨ ਅਜ਼ਲਾਨ ਸ਼ਾਹ ਕੱਪ 2025
SULTAN AZLAN SHAH CUP 2025
INDIAN MENS HOCKEY TEAM

