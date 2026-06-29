FIH Pro League: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਮਾਲ,ਪੈਨਲਟੀ ਸ਼ੂਟਆਊਟ 'ਚ 3-2 ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਮੈਚ

FIH Pro League: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਮਾਲ,ਪੈਨਲਟੀ ਸ਼ੂਟਆਊਟ 'ਚ 3-2 ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਮੈਚ
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ FIH Pro League ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਸਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
By ANI
Published : June 29, 2026 at 6:59 AM IST
ਲੰਡਨ: ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਲੀ ਵੈਲੀ ਹਾਕੀ ਐਂਡ ਟੈਨਿਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ FIH ਹਾਕੀ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਦੇ ਰਿਵਰਸ ਫਿਕਸਚਰ ਵਿੱਚ 0-0 ਨਾਲ ਡਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਲਟੀ ਸ਼ੂਟ-ਆਊਟ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ 3-2 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਸ਼ਿਲਾਨੰਦ ਲਾਕੜਾ ਅਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਟ ਆਊਟ ਨੂੰ ਗੋਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਫੈਂਡਰ ਸੰਜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।
'ਪਹਿਲਾ ਕੁਆਰਟਰ ਗੋਲ ਰਹਿਤ ਖਤਮ'
ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੈਮ ਵਾਰਡ ਨੇ ਯਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਗੋਲਕੀਪਰ ਮੋਹਿਤ ਸ਼ਸ਼ੀਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਡਬਲ ਸੇਵ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੈਨਫੋਰਡ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੁਆਰਟਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ । ਮੋਹਿਤ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾ ਕੁਆਰਟਰ ਗੋਲ ਰਹਿਤ ਖਤਮ ਹੋਇਆ।
𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐓𝐢𝐦𝐞: 𝐄𝐧𝐠𝐥𝐚𝐧𝐝 𝟎 - 𝟎 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚 (𝐒𝐎: 𝟐 - 𝟑)— International Hockey Federation (@FIH_Hockey) June 28, 2026
After a scoreless draw in regulation time, India prevail in the shoot-outs to close out their #FIHProLeague campaign with the extra point against England.
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'ਅੱਧੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 0-0 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਰਹੀਆਂ ਟੀਮਾਂ'
ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਦੂਜੇ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਬੈਂਡੁਰਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਇਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਬਚਾਅ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਮਾਂ ਅੱਧੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 0-0 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਰਹੀਆਂ।
'ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਦਵਾਇਆ'
ਭਾਰਤ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਹਮਲਾਵਰ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਮਿਡਫੀਲਡ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੌੜ ਨੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਰਦਿਕ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ 37ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਦਿਵਾਇਆ ਪਰ ਅਮਨਦੀਪ ਇਸ ਨੂੰ ਗੋਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ।
'ਨਿਕੋਲਸ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ'
ਤੀਜੇ ਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਯਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੈਨਰੀ ਕ੍ਰਾਫਟ ਨੂੰ ਫਾਊਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਵੀਡੀਓ ਰੈਫਰਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰੀਪਲੇਅ ਦੌਰਾਨ ਸਾਫ਼ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਲਟਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਿਕੋਲਸ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ।
'ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਾਰਟ ਸੇਵ'
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਾਰਟ ਸੇਵ ਕੀਤਾ। ਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਮ ਆਖਰੀ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈੱਡਲਾਕ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੀ।
'ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਬਚਾਅ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਹਾ'
ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਚੌਥੇ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਗੋਲਕੀਪਰ ਸੰਜੇ ਕਰਕੇਰਾ ਨੇ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਸਪੈੱਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਨਾਲ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਬਚਾਅ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਹਾ।
'ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਖਤਮ'
ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਮੇਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਮਿਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਕਰਕੇਰਾ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਚਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਕਿੰਟ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਾਬਲਾ 0-0 ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ।
'ਪੈਨਲਟੀ ਸ਼ੂਟ ਆਊਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ'
ਪੈਨਲਟੀ ਸ਼ੂਟ ਆਊਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 3-2 ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਸ਼ਿਲਾਨੰਦ ਲਾਕੜਾ ਅਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਸਿੰਘ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਨਸ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਡਿਫੈਂਡਰ ਸੰਜੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਯਤਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਗੋਲਕੀਪਰਾਂ ਨੇ ਕਲੀਨ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਖਰੀ FIH ਹਾਕੀ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਮੈਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਰਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।