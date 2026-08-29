ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ: 8ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਸ਼ੂਟਆਊਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ
ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ 2026 ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲਟੀ ਸ਼ੂਟਆਊਟ ਵਿੱਚ ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ 3-4 ਨਾਲ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਠਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ।
Published : August 29, 2026 at 12:19 PM IST
Hockey World Cup 2026: ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਜੋ ਕਿ ਅੱਠ ਵਾਰ ਓਲੰਪਿਕ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਹੈ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਵਾਵਰੇ ਦੇ ਬੇਲਫਿਅਸ ਹਾਕੀ ਅਰੇਨਾ ਵਿੱਚ 7ਵੇਂ-8ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਣ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ ਸ਼ੂਟਆਊਟ ਵਿੱਚ 3-4 ਨਾਲ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਠਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ।
ਟੀਮਾਂ ਨਿਯਮਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 3-3 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਚ ਸ਼ੂਟਆਊਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
The Indian Men’s Team took on Belgium in their final game of the FIH Hockey World Cup Belgium & Netherlands 2026, drawing 3–3 before narrowly going down 3–4 in the shootout in the 7th/8th place clash. 🏑— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 28, 2026
Here are the moments from a hard-fought final game of the campaign. 🇮🇳… pic.twitter.com/1qG7JmMOBV
ਪੈਨਲਟੀ ਸ਼ੂਟਆਊਟ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿਲਾਨੰਦ ਲਾਕੜਾ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਗੋਲ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਲਈ, ਟੌਮ ਬੂਨ, ਆਰਥਰ ਡੀ ਸਲੂਵਰ, ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਹੈਂਡਰਿਕਸ ਅਤੇ ਰੋਮੇਨ ਡੁਵੇਕੋਟ ਨੇ ਜਾਲ ਪਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਟਰ ਫੂਬਰਟ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।
ਮੈਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੁਆਰਾ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੇ ਦੂਜੇ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਮਨ ਡੁਵੇਕੋਟ ਅਤੇ ਹਿਊਗੋ ਲਾਬੋਚੇਅਰ ਨੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਪੈਨਲਟੀ-ਕਾਰਨਰ ਡਰੈਗ-ਫਲਿਕ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਚੌਥੇ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ, ਨਿਕੋਲਸ ਡੀ ਕੇਰਪਲ ਨੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਲੀਡ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ਼ 26 ਸਕਿੰਟ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਚ ਸ਼ੂਟਆਊਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ।
We gave it everything till the final hooter.— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 28, 2026
The Indian Men’s Team drew 3–3 against Belgium in the 7th/8th place clash at the FIH Hockey World Cup Belgium & Netherlands 2026, with Harmanpreet Singh finding the equaliser in the final minute. 🏑
The game went to a shootout,… pic.twitter.com/T3h2F2WQTL
ਭਾਰਤ ਲਈ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ 31ਵੇਂ ਅਤੇ 60ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਗੋਲ ਰੋਮਨ ਡੁਵੇਕੋਟ (22ਵੇਂ ਮਿੰਟ), ਹਿਊਗੋ ਲਾਬੋਚੇਅਰ (23ਵੇਂ ਮਿੰਟ) ਅਤੇ ਨਿਕੋਲਸ ਡੀ ਕੇਰਪਲ (47ਵੇਂ ਮਿੰਟ) ਨੇ ਕੀਤੇ।
ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 51 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ; ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਲਜ਼ ਨੂੰ 3-1 ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 5-3 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ 2-4 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਮ ਕੋਈ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ; ਆਖਰੀ 19 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਤੋਂ 1-3 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿਰੁੱਧ 3-5 ਦੀ ਹਾਰ ਨੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਮਸਟਲਵੀਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨੰਬਰ 5 ਟੀਮ, ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ 3-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਪੰਜਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟੀਮ 1974 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਉਦਘਾਟਨੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਚ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੀਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਰਾਅ ਖੇਡੇ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ 6-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਸਜੋਰਡ ਮਾਰਿਨ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ।
𝗥𝗘𝗪𝗔𝗥𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗔 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗜𝗖 𝗙𝗘𝗔𝗧! 🇮🇳🏑— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 28, 2026
Hockey India announces a cash prize of ₹50 lakh for the Indian Women’s Hockey Team in recognition of their historic 5th-place finish at the FIH Hockey World Cup Belgium & Netherlands 2026. 🏆❤️
The team has scripted India’s… pic.twitter.com/sAzKQuENda
ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਲਈ ₹50 ਲੱਖ ਦੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਦਮ ਡਾ. ਦਿਲੀਪ ਟਿਰਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। 52 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵਾਂ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਟੀਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਲੜਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਟੀਮ ਲਈ ₹50 ਲੱਖ ਦੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।"