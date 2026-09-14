ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਜੂਨੀਅਰ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜਲਬਾ, ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 'ਤੇ ਕਬਜਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ

ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਜੂਨੀਅਰ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜਲਬਾ, ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 'ਤੇ ਕਬਜਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ
ਅਜੇਤੂ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ।
Published : September 14, 2026 at 10:47 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਮਾਣਮੱਤੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੂਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਏ.ਐਚ.ਐਫ. ਜੂਨੀਅਰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਖ਼ਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ, ਬਲਕਿ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪਾਂ ਲਈ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਣੇ ਕਈ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੇ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਦਾ ਦਬਦਬਾ
ਭਾਰਤੀ ਜੂਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੂਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਬੇਮਿਸਾਲ ਖੇਡ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਚ ਹਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਖ਼ਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ 4-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ 11-1, ਜਪਾਨ ਨੂੰ 7-0 ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 19-0 ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇ ਕੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ। ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਮੁੜ 5-1 ਨਾਲ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਚੀਨ ਨੂੰ 1-0 ਨਾਲ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜੂਨੀਅਰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੀ ਟਰਾਫੀ ਚੁੱਕੀ। ਟੀਮ ਦੀ ਖਿਡਾਰਨ ਸਾਨਿਕਾ ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਮਾਨੇ 7 ਗੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟਾਪ ਸਕੋਰਰ ਰਹੀ।
𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗢𝗙 𝗔𝗦𝗜𝗔! 👑— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 13, 2026
The Indian Junior Women’s and Men’s Teams are both AHF Junior Asia Cup 2026 champions! 🥇🔥
Two titles. Two World Cup berths. One golden chapter for Indian hockey. 🌏🇮🇳#HockeyIndia #IndiaKaGame #JuniorAsiaCup pic.twitter.com/A5lMHSR4CV
ਜੂਨੀਅਰ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਦੀ ਅਜੇਤੂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ
ਭਾਰਤੀ ਜੂਨੀਅਰ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਅਜੇਤੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਕਾਰਡ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖ਼ਿਤਾਬ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ 14-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਪਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੈਚ 3-3 ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ 7-3 ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਤਾਇਪੇ ਨੂੰ 15-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਟਾਪ ਕੀਤਾ। ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ 3-1 ਨਾਲ ਹਰਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ 4-1 ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਅਨਮੋਲ ਏਕਾ 17 ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫ਼ਲ ਸਕੋਰਰ ਬਣੇ।
𝗧𝗛𝗘 𝗠𝗢𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗜𝗧 𝗔𝗟𝗟 𝗦𝗜𝗡𝗞𝗦 𝗜𝗡. 🇮🇳🏆— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 13, 2026
From tears to laughter, hugs to unforgettable celebrations, the Indian Junior Women’s Team let it all out after being crowned AHF Junior Asia Cup 2026 champions! 🥇💙#HockeyIndia #IndiaKaGame #JuniorAsiaCup pic.twitter.com/NC2OR6Se9k
A proud moment for Indian hockey!— Narendra Modi (@narendramodi) September 13, 2026
Congratulations to our Junior Women’s Hockey Team on retaining the Asia Cup with a superb unbeaten campaign.
Their success reflects the talent and determination of the players.
Best wishes to the entire team!@TheHockeyIndia pic.twitter.com/Z5pYVSYYWN
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ:
"ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਲਈ ਮਾਣ ਦਾ ਪਲ! ਸਾਡੀ ਜੂਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਜੇਤੂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ!"
ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਦੇ ਇਸ ਦਬਦਬੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ: "ਸਾਡੀ ਜੂਨੀਅਰ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ 4-1 ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਵਧਾਈ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ!"
My heartiest congratulations to all the members of Team India on winning Women’s T20 Asia Cup Championship 2026. They played superbly as a team throughout the tournament, winning all the matches. They have done the country proud. They are a source of great inspiration for our…— President of India (@rashtrapatibhvn) September 14, 2026
ਭਾਰਤੀ ਜੂਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 'ਏ.ਐਚ.ਐਫ. (AHF) ਜੂਨੀਅਰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ' ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ..— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) September 14, 2026
ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਣਹਾਰ ਧੀਆਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ 1-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਵੱਕਾਰੀ ਖਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 'ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਕੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ' ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ… pic.twitter.com/eK0rnDPTSe
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