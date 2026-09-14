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ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਜੂਨੀਅਰ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜਲਬਾ, ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 'ਤੇ ਕਬਜਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ

ਅਜੇਤੂ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ।

Indian junior women and men hockey teams won the Asia Cup
ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਜੂਨੀਅਰ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਮਾਲ (@TheHockeyIndia)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 14, 2026 at 10:47 AM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਮਾਣਮੱਤੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੂਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਏ.ਐਚ.ਐਫ. ਜੂਨੀਅਰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਖ਼ਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ, ਬਲਕਿ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪਾਂ ਲਈ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਣੇ ਕਈ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੇ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

Indian junior women and men hockey teams won the Asia Cup
ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਜੂਨੀਅਰ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਮਾਲ (@TheHockeyIndia)

ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਦਾ ਦਬਦਬਾ

ਭਾਰਤੀ ਜੂਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੂਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਬੇਮਿਸਾਲ ਖੇਡ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਚ ਹਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਖ਼ਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ 4-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ 11-1, ਜਪਾਨ ਨੂੰ 7-0 ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 19-0 ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇ ਕੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ। ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਮੁੜ 5-1 ਨਾਲ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਚੀਨ ਨੂੰ 1-0 ਨਾਲ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜੂਨੀਅਰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੀ ਟਰਾਫੀ ਚੁੱਕੀ। ਟੀਮ ਦੀ ਖਿਡਾਰਨ ਸਾਨਿਕਾ ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਮਾਨੇ 7 ਗੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟਾਪ ਸਕੋਰਰ ਰਹੀ।



ਜੂਨੀਅਰ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਦੀ ਅਜੇਤੂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ

ਭਾਰਤੀ ਜੂਨੀਅਰ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਅਜੇਤੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਕਾਰਡ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖ਼ਿਤਾਬ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ 14-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਪਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੈਚ 3-3 ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ 7-3 ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਤਾਇਪੇ ਨੂੰ 15-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਟਾਪ ਕੀਤਾ। ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ 3-1 ਨਾਲ ਹਰਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ 4-1 ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਅਨਮੋਲ ਏਕਾ 17 ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫ਼ਲ ਸਕੋਰਰ ਬਣੇ।

ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਧਿਆਏਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ 'ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ' ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੋਹਰੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਪਲ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ:"ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ! ਭਾਰਤੀ ਜੂਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਏ.ਐਚ.ਐਫ. ਜੂਨੀਅਰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹਨ! ਦੋ ਖ਼ਿਤਾਬ, ਦੋ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਬਰਥ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਧਿਆਏ।"




ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ:
"ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਲਈ ਮਾਣ ਦਾ ਪਲ! ਸਾਡੀ ਜੂਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਜੇਤੂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ!"



ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਦੇ ਇਸ ਦਬਦਬੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ: "ਸਾਡੀ ਜੂਨੀਅਰ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ 4-1 ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਵਧਾਈ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ!"

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ 'ਤੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਧਾਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ:"ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਫ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਅਧਿਆਏ ਲਿਖਣਗੇ।"
ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾਇਸ ਦੋਹਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੂਨੀਅਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਇਹ ਸਫ਼ਲਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਦੀ 'ਬੈਂਚ ਸਟ੍ਰੈਂਥ' ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਓਲੰਪਿਕਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।

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ਜੂਨੀਅਰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2026
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