ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ, ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਭਾਰਤੀ ਜੂਨੀਅਰ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ।
Published : December 11, 2025 at 3:46 PM IST
ਚੇਨੱਈ: ਭਾਰਤੀ ਜੂਨੀਅਰ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ, 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੂਨੀਅਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ 4-2 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ, ਦੋ ਗੋਲਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਟੀਮ ਵਿਰੁੱਧ 11 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਹਾਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲ ਬਣਾਇਆ।
India's comeback to remember🔥! #Risingstars@TheHockeyIndia #Hockey pic.twitter.com/2W68GAk4xj— International Hockey Federation (@FIH_Hockey) December 10, 2025
ਗੋਲ ਸਕੋਰਰ
ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਨਿਕੋਲਸ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ ਨੇ ਤੀਜੇ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੀਡ ਦਿਵਾਈ, ਅਤੇ ਸੈਂਟੀਆਗੋ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਨੇ 44ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਦੀ ਲੀਡ 2-0 ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੋਲ 49ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਕਿਤ ਪਾਲ (49ਵੇਂ), ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ (52ਵੇਂ), ਸ਼ਰਦਾਨੰਦ ਤਿਵਾੜੀ (57ਵੇਂ), ਅਤੇ ਅਨਮੋਲ ਏਕਾ (58ਵੇਂ) ਨੇ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ
ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋ ਸੋਨ ਤਗਮੇ (2001, 2016) ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ (1997) ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਟੀਮ ਦੀ ਆਖਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 2005 ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲਟੀ ਸਟ੍ਰੋਕ 'ਤੇ ਹਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਖੁੰਝ ਗਈ ਸੀ।
𝐏𝐫𝐨𝐮𝐝. 𝐇𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐜. 𝐁𝐫𝐨𝐧𝐳𝐞. 🥉🇮🇳— Hockey India (@TheHockeyIndia) December 10, 2025
India’s heroes strike a pose after a historic podium finish at the FIH Hockey Men’s Junior World Cup Tamil Nadu 2025! 👏📸#HockeyIndia #IndiaKaGame #FIHMensJuniorWorldCup #RisingStars #JWC2025 pic.twitter.com/5t2BJALhFR
ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਲਈ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ 5-1 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ।
ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ 2025
ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਪੈਨਲਟੀ ਸ਼ੂਟਆਊਟ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਨੂੰ 3-2 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅੱਠਵਾਂ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ। 60 ਮਿੰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਚ 1-1 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਰਿਹਾ।
Warm congratulations to Germany on winning this thrilling FIH Hockey Men’s Junior World Cup Tamil Nadu 2025! Congratulations also to Spain and India for securing the silver and bronze medals respectively, and to Bangladesh for winning the Challenger Trophy!— International Hockey Federation (@FIH_Hockey) December 10, 2025
As the tournament… pic.twitter.com/uz2hIALukC
ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਬਾਰੇ
1985 ਤੱਕ, ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ 2021 ਤੋਂ, ਇਹ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਦੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 14 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਅੱਠ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਦੋ ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।