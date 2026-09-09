ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਮੁੜ ਨੀਲੀ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਗੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ, ਭਗਵਾਂ ਰੰਗ ਹਟਾਇਆ
ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਲੀਪ ਤਿਰਕੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਸਦੀਕ, ਕਿਹਾ- ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ, ਭਗਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜਾ ਬਦਲ ਰਹੇਗਾ।
By PTI
Published : September 9, 2026 at 3:58 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਦੀ ਕਿੱਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮਾਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਨੀਲੀ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰਵਾਇਤੀ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਕੇ ਕੇਸਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਐਫਆਈਐਚ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਨੀ ਸੀ।
VIDEO | PTI Exclusive: Hockey India president Dilip Tirkey, on the jersey controversy says, "IOA asked us about our preference of colour for kit, we gave blue as primary and saffron as the second one. As I had already said before the World Cup that the colour change is not… pic.twitter.com/H2SssZ7czn— Press Trust of India (@PTI_News) September 8, 2026
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦ ਆਏ ਸਨ ਸਾਹਮਣੇ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਲੀਪ ਤਿਰਕੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਰਸੀ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲੀਪ ਤਿਰਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟੀਮ ਦੀ ਕਿੱਟ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਪਸੰਦ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਿੱਟ ਲਈ 'ਨੀਲੇ ਰੰਗ' ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਭਗਵਾਂ ਰੰਗ ਦੂਜੀ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।"
"ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤਰੀ ਜਰਸੀ ਦਾ ਰੰਗ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀਮ ਨੀਲੀ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਡੇਗੀ।" - ਦਿਲੀਪ ਤਿਰਕੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ
ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਅਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਰਕ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਰਸੀ ਦਾ ਰੰਗ ਨੀਲੇ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸੰਤਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਰਸੀ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਲੂ ਟਰਫ਼ ਯਾਨਿ ਨੀਲੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਨੀਲੀ ਜਰਸੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਖੇਡਣ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਵੀਰੇਨ ਰਸਕਿਨ੍ਹਾ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਧਨਰਾਜ ਪਿੱਲੈ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦਿੱਗਜ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
𝗧𝗛𝗘 𝗥𝗢𝗔𝗗 𝗧𝗢 𝗚𝗢𝗟𝗗 𝗕𝗘𝗚𝗜𝗡𝗦! 🇮🇳✈️— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 8, 2026
The Indian Men’s Hockey Team is headed to Japan to defend its Asian Games gold medal, which will also book a ticket to LA 2028 Olympics. 🏑🔥
Asian Games 2026 will run from September 19 to October 4. #HockeyIndia #IndiaKaGame… pic.twitter.com/61QTy1Egl5
ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ
ਸੰਤਰੀ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਜਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 2028 ਦੀਆਂ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।