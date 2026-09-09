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ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਮੁੜ ਨੀਲੀ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਗੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ, ਭਗਵਾਂ ਰੰਗ ਹਟਾਇਆ

ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਲੀਪ ਤਿਰਕੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਸਦੀਕ, ਕਿਹਾ- ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ, ਭਗਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜਾ ਬਦਲ ਰਹੇਗਾ।

Indian hockey teams return to traditional blue kit
ਮੁੜ ਨੀਲੀ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਗੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ (X @TheHockeyIndia)
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By PTI

Published : September 9, 2026 at 3:58 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਦੀ ਕਿੱਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮਾਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਨੀਲੀ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰਵਾਇਤੀ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਕੇ ਕੇਸਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਐਫਆਈਐਚ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਨੀ ਸੀ।

ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦ ਆਏ ਸਨ ਸਾਹਮਣੇ

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਲੀਪ ਤਿਰਕੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਰਸੀ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲੀਪ ਤਿਰਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟੀਮ ਦੀ ਕਿੱਟ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਪਸੰਦ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਿੱਟ ਲਈ 'ਨੀਲੇ ਰੰਗ' ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਭਗਵਾਂ ਰੰਗ ਦੂਜੀ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।"

"ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤਰੀ ਜਰਸੀ ਦਾ ਰੰਗ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀਮ ਨੀਲੀ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਡੇਗੀ।" - ਦਿਲੀਪ ਤਿਰਕੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ

ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਅਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਰਕ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਰਸੀ ਦਾ ਰੰਗ ਨੀਲੇ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸੰਤਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਰਸੀ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਲੂ ਟਰਫ਼ ਯਾਨਿ ਨੀਲੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਨੀਲੀ ਜਰਸੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਖੇਡਣ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਵੀਰੇਨ ਰਸਕਿਨ੍ਹਾ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਧਨਰਾਜ ਪਿੱਲੈ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦਿੱਗਜ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ

ਸੰਤਰੀ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਜਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 2028 ਦੀਆਂ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

TAGGED:

ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ
ਨੀਲੀ ਜਰਸੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ
ਭਗਵਾ ਰੰਗ ਜਰਸੀ
ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ
INDIAN HOCKEY TEAMS BLUE KIT

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