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ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰਗਿਆਨੰਧਾ ਸੇਂਟ ਲੁਈਸ ਰੈਪਿਡ ਅਤੇ ਬਲਿਟਜ਼ ਸ਼ਤਰੰਜ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਟਾਪ

ਪ੍ਰਗਿਆਨੰਧਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2026 ਦੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਕਨੀਕ, ਸਟੀਕ ਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

R PRAGGNANANDHAA
ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰਗਿਆਨੰਧਾ (File Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 5, 2026 at 1:14 PM IST

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ਸੇਂਟ ਲੁਈਸ (ਅਮਰੀਕਾ): ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ ਰਮੇਸ਼ਬਾਬੂ ਪ੍ਰਗਿਆਨੰਧਾ ਨੇ ਸੇਂਟ ਲੁਈਸ ਰੈਪਿਡ ਅਤੇ ਬਲਿਟਜ਼ ਸ਼ਤਰੰਜ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਰੈਪਿਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। 18 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਉਸਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ਤਰੰਜ ਟੂਰ (ਜੀਸੀਟੀ) ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ।

2026 ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਗਿਆਨੰਧਾ

ਪ੍ਰਗਿਆਨੰਧਾ, ਜੋ 2026 ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੇ ਰੈਪਿਡ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਨੌਂ ਦੌਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਕਨੀਕ, ਸਟੀਕ ਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜੇਤੂ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਨੌਵੇਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ ਜੌਰਡਨ ਵੈਨ ਫੋਰੈਸਟ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਵੋਖਿਰ ਸਿੰਦਾਰੋਵ (11 ਅੰਕ) ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਡੀ. ਗੁਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗਾ।

ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 50,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ

ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੈਪਿਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ, 18 ਬਲਿਟਜ਼ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ ਕੁੱਲ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ 200,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਨੂੰ 50,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਪ੍ਰਗਿਆਨੰਧਾ ਨੇ ਰੈਪਿਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਜਿੱਤਾਂ (ਹਰੇਕ ਜਿੱਤ ਲਈ ਦੋ ਅੰਕ), ਚਾਰ ਡਰਾਅ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ 18-ਰਾਉਂਡ ਬਲਿਟਜ਼ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਜਿੱਤ ਇੱਕ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

10 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੇਸਲੀ

ਸਿੰਦਾਰੋਵ 11 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੇਸਲੀ ਸੋ 10 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਲੇਵੋਨ ਅਰੋਨੀਅਨ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦਾ ਅਨੀਸ਼ ਗਿਰੀ, ਕਿਊਬਨ-ਅਮਰੀਕੀ ਲੀਨੀਅਰ ਡੋਮਿੰਗੁਏਜ਼ ਪੇਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਵਿਨਸੈਂਟ ਕੀਮਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੌਂ ਅੰਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਕਲਾਸੀਕਲ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਵੱਕਾਰੀ ਸਿੰਕਫੀਲਡ ਕੱਪ ਦਸ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਊਂਡ-ਰੋਬਿਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

TAGGED:

INDIAN GRANDMASTER R PRAGGNANANDHAA
ST LOUIS RAPID AND BLITZ
ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ ਰਮੇਸ਼ਬਾਬੂ ਪ੍ਰਗਿਆਨੰਧਾ
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