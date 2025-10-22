ਬੇਸਬਾਲ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਰਵਾਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ

ਬੇਸਬਾਲ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਰਵਾਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ
ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੇਸਬਾਲ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਟੀਮ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ, 1 ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮਲ
Published : October 22, 2025 at 7:58 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੇਸਬਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਟੀਮ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੌਥੇ ਬੀਐਫਏ ਮਹਿਲਾ ਬੇਸਬਾਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੱਪ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ, ਚੀਨ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਕੋਰੀਆ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਤਾਈਪੇ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ
ਬੇਸਬਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਦੇ ਆਖਰੀ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗਿੱਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨੇ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਇਆ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਬੇਸਬਾਲ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ।
ਟੀਮ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਰੇਸ਼ਮਾ ਪੁਨੀਕਰ
ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਟੀਮ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੈਚਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਥੇ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਸ ਟੀਮ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਰੇਸ਼ਮਾ ਪੁਨੀਕਰ ਜੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਟੀਮਾਂ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਸਖਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ।"
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ 5 ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ-
- ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ (21) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਨ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਦੇਵ ਸਮਾਜ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵੂਮੈਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਬੀਐੱਡ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ, ਖੁਸ਼ਦੀਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੇਸਬਾਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਨੀਸ਼ੂ (21), ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਧੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਮਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੋਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮਹਿਲਾ ਐਥਲੀਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਚਾਨਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
- ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ (23), ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਧੀ, ਜੀਐਨਡੀਯੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਐਮਪੀਐੱਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਹੈ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਬੈਂਕਾਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।
- ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ (25), ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੂਨੀਅਰ ਸਾਫਟਬਾਲ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਗਮੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਕ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ।
- ਪੰਜਵੀਂ ਖਿਡਾਰਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ (23), ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀਡੀਐਮਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਗਮੇ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਬੇਸਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਹਰੇਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਇਆ, ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ, ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹1 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ₹10,000 ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰਵਾਨਾ
ਇਹ 4 ਮਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਹੋਂਗਜਾਊ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ, ਚੀਨੀ ਤਾਈਪਾਈ, ਹਾਂਗ- ਕਾਂਗ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗਿੱਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਲਜ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕੋਚਿੰਗ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਤਸਾਹਿਤ ਵੀ ਹਨ।