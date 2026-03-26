ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ: ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ

ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਲਈ ਖੇਡਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

Indian fast bowler Mukesh Kumar
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 26, 2026 at 3:02 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਲਈ ਖੇਡਣਗੇ। ਮੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ੰਮੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

'ਮੈਂ ਸ਼ੰਮੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦਾ ਹਾਂ'

ਮੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸ਼ੰਮੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦਾ ਹਾਂ,ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।"

ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ: ਮੁਕੇਸ਼

ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।"

ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ, ਮੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਲਈ 10 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਅਕਸਰ ਆਖਰੀ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਸੀ। 30 ਸਾਲਾ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਯਾਰਕਰ, ਅਤੇ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ। ਮੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਚਾਹੇ ਇਹ ਯਾਰਕਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਾਈਡ ਯਾਰਕਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਮੈਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।"

'ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਟੀਚਾ'

ਮੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਈਪੀਐਲ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਟੀਮ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।"

