'ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ...' ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ ਮੋਰਨੇ ਮੋਰਕਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਭਾਰਤੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : November 7, 2026 at 1:33 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਡੈਸਕ: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਵਨਡੇ ਅਤੇ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਸ਼ਮੀ ਨੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ 64 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 229 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਪਿਲ ਦੇਵ (434), ਜ਼ਹੀਰ ਖਾਨ, ਇਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ (ਦੋਵੇਂ 311), ਜਵਾਗਲ ਸ਼੍ਰੀਨਾਥ (236), ਅਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ (234) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 36 ਸਾਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ 2025 ਤੋਂ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਉਸਦੇ ਟੈਸਟ ਸੰਨਿਆਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
"ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ..."
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ, ਮੋਰਨੇ ਮੋਰਕਲ ਨੇ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਮੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਢਲਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੋਰਕਲ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸ਼ਮੀ ਵੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਮੋਰਕਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਮੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
A career that was stitched with 𝙨𝙚𝙖𝙢 𝙖𝙣𝙙 𝙨𝙬𝙞𝙣𝙜! 🙌 Mohammad Shami bids farewell to Test cricket, leaving behind a legacy of unforgettable spells & countless memories. 👏 #TestCricket #Retirement #Shami #TeamIndia https://t.co/wrKFfLW9ME— Star Sports (@StarSportsIndia) November 7, 2026
ਮੋਰਕਲ ਨੇ ਦੂਜੇ ਭਾਰਤ-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਨਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਓਵਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ।"
ਮੋਰਕਲ 2024 ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ ਬਣੇ। ਉਸਨੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ 2025 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।
A career that was stitched with 𝙨𝙚𝙖𝙢 𝙖𝙣𝙙 𝙨𝙬𝙞𝙣𝙜! 🙌 That perfect seam position, those timely breakthroughs, those second-innings specials… and at times those out-of-the-park hits! You will be missed in India whites, Mohammad Shami 🥺 #TestCricket #Retirement #Shami #TeamIndia #INDvAUS— Star Sports (@StarSportsIndia) November 6, 2026
ਸ਼ਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਨਿਆਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਚਿੱਟੀ ਜਰਸੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਰਸੀ ਪਹਿਨੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਸੀ: ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੇਡਣਾ। ਹਰ ਵਿਕਟ, ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼, ਹਰ ਸੱਟ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਪਸੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਭਾਰੀ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।"
ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਮੀ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ, "ਮੈਨੂੰ 6 ਨਵੰਬਰ, 2013 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟ ਕੈਪ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੀਮਤ ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਘਰੇਲੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਈਪੀਐਲ।" ਸ਼ਮੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮਰੋਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਹਸਪੁਰ ਅਲੀਨਗਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।