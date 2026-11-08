ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ, ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗੁਰਨੂਰ, ਵੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਕੌਣ?

ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ, ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗੁਰਨੂਰ, ਵੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਕੌਣ?
ਭਾਰਤੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
Published : November 8, 2026 at 6:57 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਵਿੱਚ DLS ਵਿਧੀ ਤਹਿਤ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ 4 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਭਾਰਤੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਕੀਵੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ 41 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 134 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਢੇਰ ਹੋ ਗਈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ, ਆਕਿਬ ਨਬੀ ਨੇ 7 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 31 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ ਨੇ 8 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸੀ। ਉਸਨੇ 10 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 4 ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਮੇਡਨ ਸਨ। ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਲਈ, ਉਸਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਅੰਕੜੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਵਾਗਲ ਸ਼੍ਰੀਨਾਥ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 2003 ਵਿੱਚ 23 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ
- 4/23 ਜੇ. ਸ਼੍ਰੀਨਾਥ, ਆਕਲੈਂਡ 2003
- 4/30 ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ, ਵੈਲਿੰਗਟਨ 2026
- 4/52 ਜੇ. ਸ਼੍ਰੀਨਾਥ, ਨੇਪੀਅਰ 1995
- 4/55 ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ, ਨੇਪੀਅਰ 2014
- 4/70 ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਆਕਲੈਂਡ 2026
ਮੈਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 134 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੀਂਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 113/7 ਬਣਾ ਲਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਭਾਰਤ DLS ਬਰਾਬਰ ਸਕੋਰ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦੌੜਾਂ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 2-0 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾ ਲਈ। ਲੜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮੈਚ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈਮਿਲਟਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੁਰਨੂਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
36 ਸਾਲਾ ਬਰਾੜ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ 10.57 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲਾਰਡਸ ਅਤੇ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਲਈ ਦੌੜਾਂ ਦੇਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।"
- Tall ✅ - 140+ Kph ✅ - Hit the deck hard ✅ GURNOOR BRAR - A rare skill set for an Indian fast bowler. https://t.co/bHocnVWMSo— Johns. (@CricCrazyJohns) November 7, 2026
ਬਰਾੜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਉਛਾਲ ਅਤੇ ਗਤੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ।"
THE ROAR CELEBRATION OF GURNOOR BRAR AFTER TAKING WICKET OF GLENN PHILLIPS.🔥🥶 https://t.co/rk5Hw0byyg— Tanuj (@ImTanujSingh) November 7, 2026
ਗੁਰਨੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕਰੀਅਰ
ਗੁਰਨੂਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ 11 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 21 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਅੰਕੜੇ 30 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਜੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।