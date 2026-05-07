ETV Bharat / sports

ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ 'ਵੱਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼', ਲਾੜੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ।

shikhar dhawan sophie shine
ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 7, 2026 at 11:20 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹਰਿਆਣਾ: ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸੋਫੀ ਸ਼ਾਈਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ।

ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ (ETV Bharat)

ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ

ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਦਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਜੋੜਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ਼ਿਖਰ ਨੂੰ ਗੂੜ੍ਹੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੋਫੀ ਸ਼ਾਈਨ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਅਸਮਾਨੀ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਟੌਪ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਖਾਸ ਪਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਾਦਾ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਹੋਇਆ।

21 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਇਰਿਸ਼ ਮੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ, ਸੋਫੀ ਨਾਲ ਮੰਗਣੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ 21 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਸ ਪਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਯਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਧਵਨ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਇੱਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ

ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ ਰੋਡ 'ਤੇ ਡੀਐਲਐਫ ਦੇ ਅਤਿ-ਲਗਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਦ ਡਾਹਲੀਆਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਖਰੀਦਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹69 ਕਰੋੜ ਹੈ।

ਕੌਣ ਹੈ ਸੋਫੀ ਸ਼ਾਈਨ ?

ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਸੋਫੀ ਸ਼ਾਈਨ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਲਿਮੇਰਿਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ ਨੂੰ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਅਧਾਰਤ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੰਪਨੀ, ਨੌਰਦਰਨ ਟਰੱਸਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤਲਾਕ

ਧਵਨ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਆਇਸ਼ਾ ਮੁਖਰਜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ।

TAGGED:

GURUGRAM SHIKHAR DHAWAN
SOPHIE SHINE
SHIKAR DHAWAN MARRIAGE REGISTRATION
ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ
SHIKHAR DHAWAN MARRIAGE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.