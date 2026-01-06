ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ 'ਤੇ SIR ਦੀ ਲਟਕੀ ਤਲਵਾਰ, ਗਲਤ ਫਾਰਮ ਭਰਨ 'ਤੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ
Mohammed Shami SIR: ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ SIR ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : January 6, 2026 at 8:43 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ SIR ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ SIR ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
STORY | Mohammed Shami asked to appear for SIR hearing in Kolkata— Press Trust of India (@PTI_News) January 6, 2026
Cricketer Mohammed Shami was asked to appear for the SIR verification hearing in Kolkata, officials said on Tuesday.
Shami was called for the hearing along with his brother Mohammed Kaif at a school in Jadavpur… pic.twitter.com/WBQHLs6xlk
ਸ਼ਮੀ ਨੂੰ SIR ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਮਿਲੀ
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ SIR ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਧਵਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਕੈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਕੋਟ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਮੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 9 ਤੋਂ 11 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੜ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ਮੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 93 ਦਾ ਵੋਟਰ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ.ਈ.ਓ.) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।" ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮਰੋਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਅ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ ਕਾਰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 93 ਦੇ ਵੋਟਰ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਬਿਹਾਰੀ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਨ ਸ਼ਮੀ
ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਣਜੀ ਕਪਤਾਨ ਸੰਬਰਨ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਏ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਅੰਡਰ-22 ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ। ਅੱਜ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ 64 ਟੈਸਟ, 108 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਅਤੇ 25 ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 229, ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿੱਚ 206 ਅਤੇ ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਵਿਕਟਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ 2025 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।