ETV Bharat / sports

ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਜਲਦ ਕਰਨਗੇ ਵਿਆਹ, ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੌਜੂਦ

ਸਟਾਰ ਸਪਿਨਰ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹਨ।

KULDEEP YADAV MARRIAGE
KULDEEP YADAV MARRIAGE (Instagram)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 12, 2026 at 1:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਦੇਹਰਾਦੂਨ (ਉੱਤਰਾਖੰਡ): ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇਵਭੂਮੀ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਸਟਾਰ ਸਪਿਨਰ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਸੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਮਸੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੇਵੋਏ ਹੋਟਲ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੋਟਲ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੈਵੋਏ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲਈ ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ 13 ਅਤੇ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਸੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਹਲਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਸਮੇਤ ਰਵਾਇਤੀ ਰਸਮਾਂ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਵੰਸ਼ਿਕਾ 14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਮਸੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਹੋਟਲ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਪੂਰੀ

ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਮਸੂਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੇਵੋਏ ਹੋਟਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਜਾਵਟ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਥਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੋਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀ, ਇੱਕ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਖੇਡ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੌਜੂਦ

ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 80 ਕਮਰੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੇੜਲੇ ਕਈ ਹੋਰ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਜਗਤ ਦੇ ਕਈ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹੋਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਨੂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ਤੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਕਵਾਨ ਪਰੋਸੇ ਜਾਣਗੇ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਆਦਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨੂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਹੀ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹੋਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੰਭਾਵੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜੈ ਸ਼ਾਹ, ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ, ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਵਰਗੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਾਰੀ

ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਸੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਸੂਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਮਾਰੋਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਮਸੂਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਯਾਦਗਾਰੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਇਸ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਟਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਇਸ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿਆਹ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਟਾਰ ਸਪਿਨਰ ਦਾ ਇਹ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਮਸੂਰੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ, ਗਲੈਮਰ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸੰਗਮ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਸਤੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

KULDEEP YADAV MARRIAGE
KULDEEP YADAV VANSHIKA MARRIAGE
KULDEEP YADAV MARRIAGE MUSSOORIE
KULDEEP YADAV

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.