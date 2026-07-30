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ਅਜਿੰਕਿਆ ਰਹਾਣੇ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਲਵਿਦਾ, ਦੱਸਿਆ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ

ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਇਸ ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਖੇਡ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖਣ ਲਈ।

AJINKYA RAHANE RETIREMENT
ਅਜਿੰਕਿਆ ਰਹਾਣੇ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਲਵਿਦਾ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 30, 2026 at 11:07 AM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਅਜਿੰਕਿਆ ਰਹਾਣੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ।

'ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ'

38 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਕੈਪ 278 ਸਾਈਨਿੰਗ ਵਿਦਾਈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਇਸਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ।"

, "ਅੱਜ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਦਿਨ, ਹਰ ਪਾਰੀ, ਹਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੈਪ ਪਹਿਨਣਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਖੇਡੀ।- ਅਜਿੰਕਿਆ ਰਹਾਣੇ,ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ

'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਡਾਰ ਤੋਂ ਗਾਇਬ'

ਰਹਾਣੇ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੁੱਲ 85 ਟੈਸਟ, 90 ਵਨਡੇ ਅਤੇ 20 ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ 2023 ਦੀ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਰਹਾਣੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ "ਅੱਜ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਡਾਰ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਹਾਣੇ ਘਰੇਲੂ ਸਰਕਟ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 2024-25 ਸੀਜ਼ਨ ਤੱਕ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।

TAGGED:

ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ
ਅਜਿੰਕਿਆ ਰਹਾਣੇ
RAHANE RETIREMENT
AJINKYA RAHANE RETIREMENT

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