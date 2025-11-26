ETV Bharat / sports

ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਫਾਇਦਾ, ਜਾਣੋ ਉਹ WTC ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਾਰਿਆ ਭਾਰਤ

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਹੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ 408 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ...

WTC Points Table
ਭਾਰਤੀ ਟੈਸਟ ਕਪਤਾਨ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 26, 2025 at 2:42 PM IST

2 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 408 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਵਿਸ਼ਵ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ (WTC) ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਇਸ ਹਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਅੰਕਾਂ, ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ WTC ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨੌਂ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਜਿੱਤਾਂ, ਚਾਰ ਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਅ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 52 ਅੰਕ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 48.15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।

WTC Points Table
ਵਿਸ਼ਵ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ (WTC) ਅੰਕ ਸਾਰਣੀ (Screenshot of ICC website)

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਦਬਦਬਾ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ WTC ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ 48 ਅੰਕ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 100 ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਾਰ ਨਾਲ 36 ਅੰਕ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੋ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਾਰ ਨਾਲ 16 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।

ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ 489 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 201 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ 260 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਲਈ 549 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਲਿਆ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ 140 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 408 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਹੈ।

TAGGED:

INDIA VS SOUTH AFRICA
WTC STANDINGS
PAKISTAN CRICKET TEAM
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ
WTC POINTS TABLE

ETV Bharat Logo

