ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਰਸੀ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਰੰਗ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ

ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ-ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਅਭਿਆਸ ਜਰਸੀ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

Indian cricket team jersey color
ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ (IANS)
Published : November 12, 2025 at 12:36 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 14 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਟੇਂਬਾ ਬਾਵੁਮਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਗੱਲ।

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਰਸੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੰਗ

ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਰਸੀ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਅਭਿਆਸ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਰਸੀ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਭਿਆਸ ਜਰਸੀ ਜਾਮਨੀ ਰੰਗ (ਪਰਪਲ) ਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ।

ਹੁਣ, ਜਾਮਨੀ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੰਗ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਮਨੀ ਰੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਲਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਭਿਆਸ ਜਰਸੀ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ, ਜਾਮਨੀ ਰੰਗ (ਪਰਪਲ) ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੇਠਾਂ ਹਲਕਾ ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਟੀਮ ਦੀ ਅਭਿਆਸ ਜਰਸੀ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ

ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜਰਸੀ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਰਸੀ ਨਾਲ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਇਆ।

ਅਭਿਆਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈਡੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਅਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਸਾਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

Indian cricket team jersey color
ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ (IANS)

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੈਸਟ ਟੀਮ

ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ) (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ, ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਦੇਵਦੱਤ ਪਡਿੱਕਲ, ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ, ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈਡੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਪ।

INDIAN CRICKET TEAM JERSEY COLOR
INDIAN CRICKET TEAM
CRICKET TEAM JERSEY COLOR
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਰਸੀ
INDIA VS SOUTH AFRICA

