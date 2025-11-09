ETV Bharat / sports

"ਟਰਾਫੀ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ," ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ 'ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ !

SURYAKUMAR YADAV ON TROPHY: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਖਿਲਾਫ 2-1 ਨਾਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

India winning the series 2-1 against Australia
ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ 2-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਈ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 9, 2025 at 12:55 PM IST

2 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ 2-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਟਰਾਫੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਅਨਾ ਮਾਰਿਆ। ਨਕਵੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਟਰਾਫੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀ-20 ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਹਲਕੇ-ਫੁਲਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਟਰਾਫੀ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਟਰਾਫੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਗਾਬਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਵਾਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ। ਸੂਰਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਟਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਟਰਾਫੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਟ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮਹਿਸੂਸ

ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਟਰਾਫੀ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਾਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰਾਫੀ ਭਾਰਤ ਆਈ। ਸਾਡੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਹ ਟਰਾਫੀ ਵੀ ਘਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਟਰਾਫੀ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।" ਭਾਰਤ ਨੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਵੀਂ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ, ਜੋ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟਰਾਫੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਏਸੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟਰਾਫੀ ਲੈ ਜਾਵੇ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ

ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਤੋਂ ਟਰਾਫੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸੂਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁਨਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਹਨ। ਉਹ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ, ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫੀਲਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਊਰਜਾ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।"

TAGGED:

SURYAKUMAR YADAV ON TROPHY
SURYAKUMAR YADAV
MOHSIN NAQVI INDIA VS PAKISTAN
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀ20 ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤੀ
SURYAKUMAR YADAV ON TROPHY

ETV Bharat Logo

