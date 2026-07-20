ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ... ਕਪਤਾਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਸੰਨਿਆਸ ਬਾਰੇ ਆਖੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ
ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸੰਨਿਆਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Published : July 20, 2026 at 5:54 PM IST
Shubman Gill on Rohit Sharma: ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਰਡਜ਼ ਵਿਖੇ ਤੀਜੇ ਵਨਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
19 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਨਡੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਅੰਤ
ਲਾਰਡਜ਼ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਆਪਕ ਅਟਕਲਾਂ ਸਨ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਆਪਣੇ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਨਡੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਲੈ ਗਿਆ।
You can never count experience out of the game! 🫡🇮🇳— Star Sports (@StarSportsIndia) July 19, 2026
Rohit Sharma & Virat Kohli showed exactly why, and Shubman Gill couldn't agree more. 👏#ENGvIND #INDvsENG | (Lords, Sam Curran, Gautam Gambhir, KL Rahul) pic.twitter.com/XBIR5CaTYM
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮੈਚ
ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਟਕਲਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਲਾਰਡਜ਼ ਵਨਡੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਲੈ ਗਿਆ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ 27 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਸਨੇ ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ- "ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।"
ਤੀਜੇ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 110 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 138 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ
ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਤੀਜੇ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 110 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 138 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 17 ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਲਾਰਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉੱਚ ਸਕੋਰ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ 387/3 ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਕੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
147 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ
ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਦੌੜ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਗਿੱਲ ਨਾਲ 147 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ 39ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਦਾ ਸਕੋਰ 260 ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਓਪਨਿੰਗ ਸਾਥੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਰੋਹਿਤ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ।
ENG 𝟮-𝟭 IND— Star Sports (@StarSportsIndia) July 19, 2026
Despite Team India's valiant effort at Lord's, England come out on top to seal the ODI series. 👏#ENGvIND #INDvsENG | [Rohit Sharma, Virat Kohli, Lords, Sam Curran, Gautam Gambhir] pic.twitter.com/b6XcgIhHPx
ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ, ਮੈਂ ਨਾਨ-ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ ਐਂਡ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਉਸਨੂੰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਟਾਂ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਕੋਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ।"
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪਾਵਰਪਲੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਗੇਂਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ।" ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ 60 ਅਤੇ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਦੇਖਣਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਰੋਹਿਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਡਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਈਸੀਸੀ ਪੁਰਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮੌਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਓਵਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣੀ ਹੈ।