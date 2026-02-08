ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ
ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ।
Published : February 8, 2026 at 1:35 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਪਤਾਨ ਨੇ 49 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਦ 84 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ ਅਤੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਕੋਰ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟੀਮ ਨੂੰ 161/9 ਦਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਾਨਖੇੜੇ ਦੀ ਪਿੱਚ ਦੇ ਹੌਲੀ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ 77/6 ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਿਆ ਸੀ। 35 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 132/8 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਚ 29 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।
SKY ਨੇ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ
ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ 17ਵਾਂ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ (POTM) ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੋਹਲੀ ਨੇ T20I ਵਿੱਚ 16 POTM ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤੇ ਸਨ।
Turning performances into milestones 👌#SuryakumarYadav tops the list for most Player of the Match awards in T20Is 💙🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) February 7, 2026
— Star Sports (@StarSportsIndia) February 7, 2026
ਭਾਰਤ ਲਈ ਟੀ-20ਆਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਪੁਰਸਕਾਰ
- 17 - ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (105 ਟੀ-20ਆਈ)
- 16 - ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ (125)
- 14 - ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ (159)
ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਪੁਰਸਕਾਰ
- 1 - ਵਿਰਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਮਲੇਸ਼ੀਆ): 111 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਪੁਰਸਕਾਰ
- 2 - ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ (ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ): 127 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 19 ਪੁਰਸਕਾਰ
- 3 - ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (ਭਾਰਤ): 105 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਪੁਰਸਕਾਰ
- 4 - ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ (ਭਾਰਤ): 125 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਪੁਰਸਕਾਰ
- 5 - ਸਾਮੀ ਸੋਹੇਲ (ਮਾਲਵੀ): 66 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਪੁਰਸਕਾਰ