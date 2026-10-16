ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਪੂਨਮ ਰਾਉਤ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਪੂਨਮ ਨੇ 2009 ਤੋਂ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚਾਰ ਟੈਸਟ, 73 ਵਨਡੇ ਅਤੇ 35 ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
Published : October 16, 2026 at 4:50 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਟਾਪ ਆਰਡਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਪੂਨਮ ਰਾਉਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 37 ਸਾਲਾ ਇਸ ਖਿਡਾਰਨ ਨੇ 2009 ਤੋਂ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚਾਰ ਟੈਸਟ, 73 ਵਨਡੇ ਅਤੇ 35 ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡੇ।
ਪੂਨਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਖੇਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
"ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖੇਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਰਸੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"-ਪੂਨਮ ਰਾਉਤ
ਪੂਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤੀ ਜਰਸੀ ਪਹਿਨਣਾ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਜੋ ਸੱਚ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਰਹਾਂਗੀ।" ਪੂਨਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਟੀਮ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ।"
India Women international Punam Raut announces retirement from #cricket, as she looks to give back the game in different way. She represented #INDW in 112 matches across #Test, #ODI and #T20I, scoring 3,283 runs, with her last international match way back in 2021. #IndiaCricket | @BCCIWomen @raut_punam @ICC— The CricHub (@thecrichub_live) October 15, 2026
ਰਾਉਤ ਦਾ ਟੀ-20 ਸਫ਼ਰ
ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ 27.65 ਦੀ ਔਸਤ ਅਤੇ 92.17 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 719 ਟੀ-20I ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਅਰਧ-ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚਾਰ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਡਿਆ, 2009, 2010, 2012, ਅਤੇ 2014। ਚਾਰ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (2009) ਵਿਰੁੱਧ 54 ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ 52 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 56 ਦੌੜਾਂ ਸਨ।
ਮੁੰਬਈ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਰਾਊਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਟੀਮ, ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: