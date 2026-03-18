ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ: ਸਿੰਧੂ

ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਮਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹਨ।

BADMINTON PLAYER PV SINDHU
ਭਾਰਤੀ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖਿਡਾਰਨ ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ (ANI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 18, 2026 at 10:15 PM IST

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ: ਦੋ ਵਾਰ ਦੀ ਓਲੰਪਿਕ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਭਾਰਤੀ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਸਟਾਰ ਪੀ. ਵੀ. ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਉਭਰਦੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਡਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੱਟ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ

ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੇ ਡੀਪੀਐਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇਵਯਾਨੀ ਜੈਪੁਰੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਇਸ ਐਥਲੀਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2016 ਓਲੰਪਿਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਖਿਚਾਅ ਦੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 45, 50, ਜਾਂ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ।"

ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਚ ਪੁਲੇਲਾ ਗੋਪੀਚੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਭਰਦੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਿਡਾਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ।"

ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਚਮਚਾ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖੇਡਾਂ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਮਬੀਏ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।"

ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ। ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ।" 30 ਸਾਲਾ ਐਥਲੀਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰੇਕ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬੰਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ।

ਚਾਹਵਾਨ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਹਵਾਨ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜੇ ਸਖ਼ਤ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਣ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਖਤਰੇ ਭਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਟਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਸੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਟਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ।"

ਸਟਾਰ ਸ਼ਟਲਰ ਸਿੰਧੂ ਮੁਤਾਬਿਕ, '2015 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੇ ਉਸਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਖੇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਕੋਲ 2016 ਓਲੰਪਿਕ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਨੇ ਰੀਓ ਡੀ ਜਨੇਰੀਓ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਸੀ। ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਦਰਦ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡ ਸਕਾਂਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।"

