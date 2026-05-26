ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਓਲੰਪਿਕ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ‘ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਮੀਨਾ’

ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਮੀਨਾ 1988 ਦੇ ਸਿਓਲ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਓਲੰਪਿਕ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ।

SHYAM LAL MEENA PASSES AWAY
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਓਲੰਪਿਕ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਮੀਣਾ
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 26, 2026 at 9:45 PM IST

Shyam Lal Meena passes away: ਭਾਰਤੀ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਮੀਨਾ ਦਾ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 61 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ (24 ਮਈ) ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਮੀਨਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਗਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਓਲੰਪੀਅਨ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਸਵਰਗੀ ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਮੀਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1988 ਦੇ ਸਿਓਲ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

1987 ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ

4 ਮਾਰਚ, 1965 ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਂਸਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੇਵੜੀਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਮੀਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਮਰ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਲਿੰਬਾ ਰਾਮ ਅਤੇ ਰਜਤ ਹਲਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਰਿਕਰਵ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਿਸਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ 1987 ਦੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।

1988 ਓਲੰਪਿਕ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ

ਇਸ ਤਗਮੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਫਲਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ 1988 ਦੇ ਸਿਓਲ ਓਲੰਪਿਕ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੀਨਾ ਨੂੰ 1989 ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ

ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਕਰੀਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਮੀਨਾ ਬਾਂਸਵਾੜਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਡ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਖੇਡ ਨਾਲ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਨ ਤੱਕ ਦਾ ਉਸਦਾ ਸਫ਼ਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

