The 1983 Moment: ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਏ 'ਗੋਲਡਨ ਮੂਮੈਂਟਸ', ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਵਨਡੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਖਿਤਾਬ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ।

The 1983 Moment: ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਏ ਇਹ 'ਗੋਲਡਨ ਮੂਮੈਂਟਸ' (X- @BCCI)
ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖਿਤਾਬ ਦਿਵਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਦੋ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਨੇ 1983 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖਿਤਾਬ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖਿਤਾਬ ਦਿਵਾਇਆ। ਹੁਣ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ।

  • ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ

ਮਹਿਲਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਦਾ ਫਾਈਨਲ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਡੀ.ਵਾਈ. ਪਾਟਿਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਨੇ 50 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 7 ​​ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 298 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। 299 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 45.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 246 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ 52 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ।

  • ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ

ਮਹੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੇਠ, ਭਾਰਤ ਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2011 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। 275 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਧੋਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਜੇਤੂ ਛੱਕਾ ਲਗਾਇਆ। ਧੋਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ 79 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 91 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਨੇ 97 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਲਈ ਮਹੇਲਾ ਜੈਵਰਧਨੇ ਨੇ 103 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ 28 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ।

  • ਕਪਿਲ ਦੇਵ

ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। 1983 ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮਜ਼ਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਪਿਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖਿਤਾਬ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ।

60 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ 54.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 183 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮਾਚਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 38 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। 184 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 52 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 140 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਢੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਕੇ 43 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਮੋਹਿੰਦਰ ਅਮਰਨਾਥ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਅਤੇ ਰੋਜਰ ਬਿੰਨੀ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।

ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ (ODI) ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ (ODI format)

  1. 1973 ਇੰਗਲੈਂਡ - ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ
  2. 1978 ਭਾਰਤ - ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ (ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ; ਆਪਣਾ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ)
  3. 1982 ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ - ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ (ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ; ਡਾਇਨਾ ਐਡੁਲਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਦਿਖਾਇਆ)
  4. 1988 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ - ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ
  5. 1993 ਇੰਗਲੈਂਡ - ਰਾਊਂਡ-ਰੋਬਿਨ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ।
  6. 1997 ਭਾਰਤ – ਸੈਮੀਫਾਈਨਲਿਸਟ (ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ; ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਹਾਰਿਆ)
  7. 2000 ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ – ਸੈਮੀਫਾਈਨਲਿਸਟ (ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹਾਰਿਆ)
  8. 2005 ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ – ਉਪ ਜੇਤੂ (ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਹਾਰਿਆ)
  9. 2009 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ – ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ (ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਪਲੇ-ਆਫ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ)
  10. 2013 ਭਾਰਤ – ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ (ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ; ਸੁਪਰ ਸਿਕਸ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਏ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਿਹਾ)
  11. 2017 ਇੰਗਲੈਂਡ – ਉਪ ਜੇਤੂ (ਲਾਰਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹਾਰਿਆ)
  12. 2022 ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ – ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ (ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਰਾਊਂਡ ਰੌਬਿਨ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵਾਂ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ)
  13. 2025 ਭਾਰਤ – ਚੈਂਪੀਅਨ (ਨਵੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ 52 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ)

T20I ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ

  1. 2009 ਇੰਗਲੈਂਡ - ਸੈਮੀਫਾਈਨਲਿਸਟ (ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹਾਰਿਆ)
  2. 2010 ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ - ਸੈਮੀਫਾਈਨਲਿਸਟ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਹਾਰਿਆ)
  3. 2012 ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ - ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ
  4. 2014 ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ - ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ
  5. 2016 ਭਾਰਤ - ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ
  6. 2018 ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ - ਸੈਮੀਫਾਈਨਲਿਸਟ (ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹਾਰਿਆ)
  7. 2020 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ - ਉਪ ਜੇਤੂ (MCG 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਹਾਰਿਆ)
  8. 2023 ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ - ਸੈਮੀਫਾਈਨਲਿਸਟ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਹਾਰਿਆ)
  9. 2024 UAE - ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ।

