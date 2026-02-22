ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਮਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰਸ ਦਾ ਖਿਤਾਬ
ਭਾਰਤ ਏ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਏ ਨੂੰ 46 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰਸ ਜਿੱਤਿਆ।
Published : February 22, 2026 at 8:54 PM IST
Women’s Asia Cup Rising Stars: ਭਾਰਤ ਏ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਬੈਂਕਾਕ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਏ ਨੂੰ 46 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰਸ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ। ਰਾਧਾ ਯਾਦਵ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 135 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤੀ।
𝗖.𝗛.𝗔.𝗠.𝗣.𝗜.𝗢.𝗡.𝗦 🏆— BCCI Women (@BCCIWomen) February 22, 2026
The Radha Yadav-led India A team clinch the #WomensRisingStarsAsiaCup title 🇮🇳 🙌
Scorecard ▶️ https://t.co/BazaDT9PQD pic.twitter.com/aCKmZ8w5aO
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 88 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ
135 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੜਖੜਾ ਗਈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਟੀਮ 88 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮਾ ਰਾਵਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਮੈਂਧੀਆ ਅਤੇ ਤਨੂਜਾ ਕੰਵਰ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਤ ਸਿੰਗਲ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈਆਂ।
Stepping up when the stakes were the highest ✨— BCCI Women (@BCCIWomen) February 22, 2026
Tejal Hasabnis' match-winning 5️⃣1️⃣* (34) earns her the Player of the Match in the #WomensRisingStarsAsiaCup Final 👏
Scorecard ▶️ https://t.co/BazaDT9PQD pic.twitter.com/yqbzW6sB6V
ਤੇਜਲ ਹਸਾਬਨੀਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਏ ਲਈ 134/7 ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਗਵਾਈ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਾਬਨੀਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਏ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, 34 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਨਾਬਾਦ 51 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰਾਧਾ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ 30 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 36 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਏ ਨੂੰ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 134 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ, ਫਾਹਿਮਾ ਖਾਤੂਨ ਨੇ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਇਸਮੀਨ ਅਤੇ ਫਾਤਿਮਾ ਜਹਾਂ ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।
Clinical 👌— BCCI Women (@BCCIWomen) February 22, 2026
A complete all-round show from India A as they register a commanding victory by 4⃣6⃣ runs in the Final of the #WomensRisingStarsAsiaCup 👏👏
Scorecard ▶️ https://t.co/BazaDT9PQD pic.twitter.com/GNJqErWeyw
ਭਾਰਤ ਏ ਨੇ ਯੂਏਈ ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤਿਆ ਖਿਤਾਬ
ਭਾਰਤ ਏ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਤੋਂ ਹਾਰ ਕੇ। ਫਿਰ ਟੀਮ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਲੜੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਏ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। 2023 ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਏ ਨੇ ਵੀ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ। ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਏਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀ20 ਐਮਰਜਿੰਗ ਟੀਮ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।