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33 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪਾਰ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਪਾਨ ਨੂੰ 2 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ 2 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।

India won Suzuki Cup by
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਪਾਨ ਨੂੰ 2 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 22, 2026 at 2:53 PM IST

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IND vs JPN: ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ 2 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਓਵਰਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਪਿਨਰਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮੋੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਟਾਰ-ਸਟੱਡੀਡ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੰਜ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 32 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 16 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਾਪਾਨ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 30 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਿਆ।

'ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ'

ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਪਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 2 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ। ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਹ ਮੈਚ 5-5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਨੇ 4 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 32 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ 5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 30 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀ। 5 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 4 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 32 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਨੂੰ 33 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ।

'ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖ਼ਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ'

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਜੂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 9 ਅਤੇ 3 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਕਪਤਾਨ ਅਈਅਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 16 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਚਾਰਲੀ ਜਪਾਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੋ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਜਪਾਨ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਸਦਕਾ ਫਸਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ।

ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ 11

ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ, ਜੋ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ 'ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਕੱਪ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਚ ਟੋਕੀਓ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਾਨੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ:

ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਕਪਤਾਨ), ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਯਸ਼ ਠਾਕੁਰ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਵਿਪ੍ਰਰਾਜ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ।

ਜਪਾਨ ਦੀ ਟੀਮ:

ਕੇਂਡਲ ਕਡੋਵਾਕੀ-ਫਲੇਮਿੰਗ (ਕਪਤਾਨ), ਸ਼ਿਰਾਈ ਪੈਟਮੋਰ (ਡਬਲਯੂ.ਕੇ.), ਅਲਿਸਟੇਅਰ ਫਲੇਮਿੰਗ, ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਇਟੋ ਡੇਵਿਸ, ਰਿਓ ਸਾਕੁਰਾਨੋ ਥਾਮਸ, ਕੋਹੇਈ ਕੁਬੋਟਾ, ਵਾਟਾਰੂ ਮੀਆਉਚੀ, ਡੇਕਲਨ ਸੁਜ਼ੂਕੀ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਤਾਕਾਹਾਸ਼ੀ, ਮਕੋਟੋ ਤਾਨਿਯਾਮਾ, ਲਚਲਾਨ ਯਾਮਾਮੋਟੋ-ਲਾਸ਼ੀ, ਚਾਰੇਮਾ, ਸ਼ੋਕੀ, ਤਾਕਲਾਨ ਸਲੇਟਰ, ਜੇਕ ਕੁਸੁਦਾ-ਨਾਇਰਨ।

TAGGED:

IND VS JPN
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ
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