ਫੁੱਟਬਾਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਖਿਤਾਬੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਮ, ਫਸਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਗੋਲ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ।
Published : November 18, 2026 at 10:14 AM IST
SAFF Championship 2026 Final: ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ (SAFF) ਜਿੱਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ।
Never count out the #BlueTigers. 🐯🐾 India are champions. 🇮🇳🏆 #INDPAK #SAFFChampionship2026 #IndianFootball https://t.co/BFZhQ82hh3— Indian Football (@IndianFootball) November 17, 2026
ਦੂਜੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਦਾ ਪਾਸਾ ਪਲਟਿਆ
ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਦੇ ਇੰਜਰੀ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਲਮਗੀਰ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਗੋਲ ਨਾਲ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੂਜੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਦਾ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। 59ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 10 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟ ਨੇ 60ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਨੰਦੀ ਨੇ 88ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਨਿਯਮਤ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਗੋਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਮੈਚ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ SAFF ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਹਾਰ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੇਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ, ਨੌਂ ਸ਼ਾਟ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਟਾਰਗੇਟ 'ਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸ਼ਾਟ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਸਾਡੇ 'ਬਲੂ ਟਾਈਗਰਜ਼' ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਵਾਰ SAFF ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਖਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਪੂਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ।"
Smiles, celebrations and the Tricolour flying high! 🇮🇳💙 #SAFFChampionship2026 #BlueTigers #IndianFootball https://t.co/CORE9IeztV— Indian Football (@IndianFootball) November 17, 2026
ਪੂਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭੂਟਾਨ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਉਸੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ 1-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ।