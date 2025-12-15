ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸਕੁਐਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖਿਤਾਬ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਸਕੁਐਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।
Published : December 15, 2025 at 2:39 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੋਸ਼ਨਾ ਚਿਨੱਪਾ, ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਨਾਹਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਰੁੱਧ ਸਕੁਐਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 3-0 ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸਕੁਐਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ। ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸੈੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ।
ਇਸ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੇ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘 𝐂𝐑𝐄𝐀𝐓𝐄𝐃 🇮🇳🔥— Navin Mittal (@NavinSports) December 14, 2025
𝐈𝐍𝐃𝐈𝐀 𝐀𝐑𝐄 𝐒𝐐𝐔𝐀𝐒𝐇 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 𝐂𝐔𝐏 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒 🥇🏆🇮🇳
Joshna, Abhay & Anahat won their matches Comfortably to help India to win the 1st World Cup !!
Golden Letters Written in Indian Squash History 🔥🇮🇳🙌🏻 !! pic.twitter.com/jKh0SyJ0ws
ਜੋਸ਼ਨਾ ਚਿਨੱਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਡੈਬਿਊ
ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਖਿਡਾਰਨ ਜੋਸ਼ਨਾ ਚਿਨੱਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸੰਜਮੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 79ਵੀਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਖਿਡਾਰਨ ਜੋਸ਼ਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ 42 ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਕਾ ਯੀ ਲੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ 23 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 7-3, 2-7, 7-5, 7-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਜੋਸ਼ਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਹਤਰ ਕੋਰਟ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਟ ਚੋਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪਹਿਲਾ ਗੇਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਲੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜੋਸ਼ਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਈ।
ਅਭੈ ਅਤੇ ਅਨਾਹਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖਿਤਾਬ ਦਿਵਾਇਆ
ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ਨਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਨਾਹਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ। ਅਭੈ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨ ਐਲੇਕਸ ਲਾਓ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਗੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਹੁਣ 2-0 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਅਨਾਹਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਰਫ 16 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟੋਮੈਟੋ ਹੋ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਾਈ 3-0 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।
ਸਕੁਐਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ: ਨਤੀਜੇ
- ਫਾਈਨਲ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੂੰ 3-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
- ਜੋਸ਼ਨਾ ਚਿਨੱਪਾ ਨੇ ਕਾ ਯੀ ਲੀ ਨੂੰ 7-3, 2-7, 7-5, 7-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
- ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲੇਕਸ ਲਾਓ ਨੂੰ 7-1, 7-4, 7-4 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
- ਅਨਾਹਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੋਮੈਟੋ ਹੋ ਨੂੰ 7-2, 7-2, 7-5 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ