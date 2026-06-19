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ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਥ੍ਰੋਬਾਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ

ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਥ੍ਰੋਬਾਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਂਚੀ ਤੋਂ ਚੰਦਨ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

SOUTH ASIAN THROWBALL CHAMPIONSHIP
ਦੂਜੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਥ੍ਰੋਬਾਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 19, 2026 at 3:26 PM IST

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ਝਾਰਖੰਡ/ਰਾਂਚੀ: ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਦੂਜੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਥ੍ਰੋਬਾਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁੱਲ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ।

ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਰਹੇ। ਪੁਰਸ਼ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ।

SOUTH ASIAN THROWBALL CHAMPIONSHIP
ਦੂਜੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਥ੍ਰੋਬਾਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ (Etv Bharat)

ਮਹਿਲਾ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ

ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਸਹਿਜ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੈਫਰੀ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨ ਸੈੱਟਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਸੈੱਟ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਟੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਖੇਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ।

ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ।

ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਝਰਨਾ ਅਖਤਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਰੈਫਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਟੀਮ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਖੇਡ ਦੌਰਾਨ ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।

ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲਾ

ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਦਿਖਾਈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਮੈਸ਼, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

SOUTH ASIAN THROWBALL CHAMPIONSHIP
ਏਸ਼ੀਆਈ ਥ੍ਰੋਬਾਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (Etv Bharat)

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਤਿੰਨ ਸੈੱਟਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਆਖਰੀ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ। ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੋਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।

"ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ"

ਮਹਿਲਾ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ, ਥ੍ਰੋਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰੈਫਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਖੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ

ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ।

ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਥ੍ਰੋਬਾਲ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਿਲਾ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

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THROWBALL FEDERATION OF INDIA
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ਭਾਰਤ ਨੇ ਥ੍ਰੋਬਾਲ ਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ
ਥ੍ਰੋਬਾਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ
SOUTH ASIAN THROWBALL CHAMPIONSHIP

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