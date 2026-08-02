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CWG 2026: ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ; ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 8 ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ, ਸੂਚੀ ਦੇਖੋ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

GLASGOW COMMONWEALTH GAMES 2026
ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (PTI)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 2, 2026 at 10:56 AM IST

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ਗਲਾਸਗੋ (ਸਕਾਟਲੈਂਡ): ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ਾਂ, ਜੂਡੋਕਾ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 39 ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਠ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤਗਮਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 62 ਸੋਨ ਤਗਮਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ 26 ਸੋਨ ਤਗਮਿਆਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 18 ਸੋਨ ਤਗਮਿਆਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਟੀਮ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੱਤ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਬੇਰਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ 90+ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਭਾਰਤ ਸੱਤ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗਮਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਤਗਮਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ।

ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ 90+ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਡੇਲੀਸ਼ੀਅਸ ਓਰੀ ਤੋਂ 0-5 ਨਾਲ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਡੀਅਮ ਫਿਨਿਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਟੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਅੰਕਿਤ ਪੰਘਾਲ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ 80 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਡੈਮੀ-ਜੇਡ ਰੇਜ਼ਟਨ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ 4-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ।

ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਜੇਤੂ ਸਚਿਨ ਸਿਵਾਚ, ਜੈਸਮੀਨ ਲੰਬੋਰੀਆ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਵਾਰ, ਸਾਕਸ਼ੀ ਚੌਧਰੀ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਆ ਘੰਘਸ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਲਵਲੀਨਾ ਬੋਰਗੋਹੇਨ ਅਤੇ ਜਾਦੂਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਜੋੜੇ।

ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ 60 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸਚਿਨ ਨੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਦੇ ਟ੍ਰਾਈਗੇਨ ਮੌਰਨਿੰਗ ਨਡੇਵੇਲੋ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦੌਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਾਊਂਟ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ 3-2 ਦੇ ਵੰਡ-ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰੋਮਾਂਚਕ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਲਵਲੀਨਾ ਬੋਰਗੋਹੇਨ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ 75 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਐਮਾ-ਸੂ ਗ੍ਰੀਨਟ੍ਰੀ ਤੋਂ ਵੰਡ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ 1-4 ਨਾਲ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ

ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 7 ਸੋਨੇ ਅਤੇ 3 ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ 5 ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਗਮੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੋਨ ਤਗਮਾ

  • ਜੈਸਮੀਨ ਲੰਬੋਰੀਆ (57 ਕਿਲੋ)
  • ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਵਾਰ (54 ਕਿਲੋ)
  • ਪ੍ਰਿਆ ਸਾਂਗਵਾਨ (60 ਕਿਲੋ)
  • ਸਾਕਸ਼ੀ ਚੌਧਰੀ (51 ਕਿਲੋ)
  • ਅਰੁੰਧਤੀ ਚੌਧਰੀ (70 ਕਿਲੋ)
  • ਸਚਿਨ ਸਿਵਾਚ (60 ਕਿਲੋ)
  • ਅੰਕੁਸ਼ ਪੰਘਾਲ (70 ਕਿਲੋ)
  • ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਐਥਲੀਟ
  • ਲਵਲੀਨਾ ਬੋਰਗੋਹੇਨ (75 ਕਿਲੋ)
  • ਜਾਦੂਮਣੀ ਸਿੰਘ (55 ਕਿਲੋ)
  • ਨਰਿੰਦਰ ਬੇਰਵਾਲ (+90 ਕਿਲੋ)

ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੂਡੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉੱਨਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 63 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ; ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਤਗਮਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾ-ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਗਮੇ ਦੇ ਸੋਕੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਸੋਮਨ ਰਾਣਾ ਨੇ F57 ਪੈਰਾ-ਸ਼ਾਟ ਪੁਟ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ 14.40 ਮੀਟਰ ਦੇ ਥਰੋਅ ਨਾਲ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੁਭਮ ਜੁਆਲ ਨੇ ਉਸੇ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ 13.28 ਮੀਟਰ ਦੇ ਥਰੋਅ ਨਾਲ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ, ਗੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 5000 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ।

ਅਰੁੰਧਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 70 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਚੈਂਟੇਲ ਰੀਡ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ 5-0 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਵਾਰ ਵੀ ਚਮਕੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ 54 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਕਾਰਲੇਟ ਡੇਲਗਾਡੋ ਨੂੰ 5-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਜੈਸਮੀਨ ਲੈਂਬੋਰੀਆ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 57 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਮਾਈਕੇਲਾ ਵਾਲਸ਼ ਨੂੰ 5-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌੜ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਸਾਕਸ਼ੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 51 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਰੂਬੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਨੂੰ 5-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜੋੜਿਆ।

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GLASGOW COMMONWEALTH GAMES 2026
ਗਲਾਸਗੋ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ 2026
INDIA WON 8 GOLD MEDALS
ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿੱਤੇ 8 ਸੋਨ ਤਗਮੇ
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