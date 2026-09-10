ਵਿਸ਼ਵ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੈਰਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚਾਰ ਗੋਲਡ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 15 ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ
ਭਾਰਤ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਵ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੈਰਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 15 ਤਗਮੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।
Published : September 10, 2026 at 7:12 PM IST
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ: ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੈਰਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਚਾਰ ਸੋਨੇ, ਤਿੰਨ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਅੱਠ ਕਾਂਸੀ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 15 ਤਗਮੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਤਗਮਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ। ਚੀਨ ਦੋ ਸੋਨੇ, ਛੇ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮਿਆਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੈਰਾ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 18 ਤੋਂ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਈਚੀ-ਨਾਗੋਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੈਰਾਲਿੰਪਿਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਜੇ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੈਰਾ ਰਿਕਰਵ ਪੁਰਸ਼ ਡਬਲਜ਼ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਰਾ ਰਿਕਵਰ ਮਿਕਸਡ ਟੀਮ ਮਿਕਸਡ ਟੀਮ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
SHEETAL DEVI IS THE CHAMPION OF WORLD PARA ARCHERY SERIES 2026! 🥇— The Khel India (@TheKhelIndia) September 9, 2026
- Defeated Kazakhstan's Aizada Seidan in the thrilling final by 10-9 in a shoot-off.
WELL DONE CHAMP! 🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/QRdIH2iC9z
ਸਰਿਤਾ ਨੇ ਸ਼ੀਤਲ ਦੇਵੀ ਨਾਲ ਕਾਂਸੀ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੋਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਜਗ੍ਹਾ
ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਤੋਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੈਰਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਪੁਰਸ਼ ਡਬਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਦਿਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਕਾਂਸੀ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਸ਼ੀਤਲ ਦੇਵੀ ਨੇ ਪੈਰਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ। ਸਰਿਤਾ ਨੇ ਸ਼ੀਤਲ ਦੇਵੀ ਨਾਲ ਕਾਂਸੀ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੋਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਪੈਰਾ-ਰਿਕਰਵ ਡਬਲਜ਼ ਵਿੱਚ, ਤਨਵੀ ਇੰਗਲੇ ਨੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਵਾਤੀ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਆਦਿਲ ਮੁਹੰਮਦ ਨਜ਼ੀਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮਿਕਸਡ ਟੀਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਠ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਵੀ ਜਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੁਗਲ ਗਰਗ ਦਾ ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਵਾਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੀਤਲ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਤੋਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੈਰਾ-ਕੰਪਾਊਂਡ ਮਿਕਸਡ ਟੀਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੋਮਨ ਨੇ ਪੈਰਾ-ਕੰਪਾਊਂਡ ਪੁਰਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਪੈਰਾ-ਰਿਕਰਵ ਮਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਗਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਤੀ ਨੇ ਵਸੁੰਧਰਾ ਤੇਓਟੀਆ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਡਬਲਜ਼ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤਗਮੇ ਦੋ ਹੋ ਗਏ। ਆਦਿਲ ਨੇ ਵਿਨਾਇਕ ਬ੍ਰੀਡ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਡਬਲਜ਼ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਤਗਮਾ ਦੋ ਹੋ ਗਿਆ।
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