IND W vs SL W: ਤੀਜੀ ਵਾਰ 5-0 ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਿੱਤੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ
ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ 5ਵੇਂ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ 15 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਲੜੀ 5-0 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਈ।
Published : December 31, 2025 at 11:41 AM IST
ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ: ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ 2025 ਦਾ ਅੰਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਵਾਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਟੀ-20I 15 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ 175 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਿਰਫ਼ 160 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ 5-0 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਦੁਵੱਲੀ ਟੀ-20I ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ 5-0 ਦੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ 5-0 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਲੜੀ ਹਾਰੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20I ਲੜੀ ਖੇਡੀ ਸੀ।
5⃣ matches— BCCI Women (@BCCIWomen) December 30, 2025
5⃣ victories 👏#TeamIndia complete an emphatic series sweep with a 15-run win in Trivandrum 🥳
Scorecard ▶️ https://t.co/E8eUdWSQXs#INDvSL | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/tV5VlXq5GB
ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਚੁਣਿਆ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ
ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 43 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 68 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੀਮ ਕੁੱਲ 175 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮਿਤਾਲੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ-ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰਨ ਬਣ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ 12-12 ਵਾਰ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਠ-ਅੱਠ ਵਾਰ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਸੀਰੀਜ਼
ਓਪਨਿੰਗ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਰਮਾ, ਜਿਸਨੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੇਤੂ ਬਣ ਗਈ। ਮਿਤਾਲੀ ਰਾਜ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।
𝗪.𝗜.𝗡.𝗡.𝗘.𝗥.𝗦 🏆— BCCI Women (@BCCIWomen) December 30, 2025
Congratulations to #TeamIndia on clinching the T20I series against Sri Lanka by 5⃣-0⃣ 🥳
This is also their third successful clean sweep in a 5⃣-match T20I series (women's T20Is). 👏👏#INDvSL | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/zewWDGxVvi
ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆਰਾਮ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮੈਚ ਲਈ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰਨ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ. ਕਮਲਿਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ। ਉਸਨੇ 12 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਪਾਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੀਮ 7 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 175 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਵੀਸ਼ਾ ਦਿਲਹਾਰੀ, ਚਮਾਰੀ ਅਥਾਪਥੂ ਅਤੇ ਰਸ਼ਮਿਕਾ ਸੇਵਵੰਡੀ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਰੈਡੀ ਨੇ ਮੈਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਅਥਾਪਥੂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਕਟ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ, ਹਸਿਨੀ ਪਰੇਰਾ ਅਤੇ ਇਮੇਸ਼ਾ ਦੁਲਾਨੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਿਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਬਣਾਈ।
2⃣4⃣1⃣ Runs— BCCI Women (@BCCIWomen) December 30, 2025
8⃣0⃣.3⃣3⃣ Average
1⃣8⃣1⃣.2⃣0⃣ Strike Rate
7⃣9⃣* Highest Score
For her impressive show with the bat, Shafali Verma is named the Player of the Series 🔥
Scorecard ▶️ https://t.co/E8eUdWSQXs#TeamIndia | #INDvSL | @TheShafaliVerma | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/gyZNtFrzB5
ਹਸੀਨੀ ਪਰੇਰਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਰਧ-ਸੈਂਕੜਾ
ਪਰੇਰਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਲਈ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਠ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀ-20ਆਈ ਅਰਧ-ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਮੈਂਬਰ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀ-20ਆਈ ਅਰਧ-ਸੈਂਕੜਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲਈ ਗਈ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ 42 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 81 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ 17ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨੀ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰ ਗਈ। ਦੋ ਅਰਧ-ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੱਧ ਅਤੇ ਹੇਠਲਾ ਕ੍ਰਮ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ਼ ਰਸ਼ਮਿਕਾ ਸਹਿਵੰਡੀ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਅੱਠ ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਜੇਤੂ ਰਹੀ। ਟੀਮ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 160 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀ।
That winning feeling! 🏆#TeamIndia Captain Harmanpreet Kaur receives the @IDFCFIRSTBank T20I Series trophy from WPL Chairperson Mr. Jayesh George and KCA President Advocate Sreejith V Nair 👏🙌— BCCI Women (@BCCIWomen) December 30, 2025
Scorecard ▶️ https://t.co/E8eUdWSQXs#INDvSL | @ImHarmanpreet pic.twitter.com/Nrk6Y1U8Gk
ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਹਾ, ਛੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ। ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਨੀਲਕਸ਼ੀ ਡੀ ਸਿਲਵਾ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਨੇਹ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ 1/31 ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।
Ending the year with smiles and a trademark celebration 😎#TeamIndia | #INDvSL | @JemiRodrigues | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/X3G3INF3xA— BCCI Women (@BCCIWomen) December 30, 2025