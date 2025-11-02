ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ! ਫਾਇਨਲ ਵਾਰ 'ਚ ਇਹ ਛੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਧਮਾਲਾਂ, ਵੇਖੋ ਅੰਕੜੇ
ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਲੌਰਾ ਵੋਲਵਾਰਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅੱਜ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਿੜਨਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਨਜ਼ਰ
Published : November 2, 2025 at 7:19 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਅੱਜ, ਐਤਵਾਰ (2 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਿਤਾਬੀ ਮੈਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਡੀ.ਵਾਈ. ਪਾਟਿਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ 3:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਾਸ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਗੀ, ਤਾਂ, ਆਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
1 - ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ
ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਟੀਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹੈ। ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 389 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1 ਸੈਂਕੜਾ ਅਤੇ 2 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ 42 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 9 ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ ਹਨ।
2 - ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਕਮਾਲ ਧਮਾਲਾਂ ਪਾਏਗੀ। ਹਰਮਨ ਨੇ 2025 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 240 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 28 ਚੌਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
3 - ਜੇਮਿਮਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਲਈ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜੇਮੀਮਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੱਤ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 268 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 35 ਚੌਕੇ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ 127 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
4 - ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ
ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਟੀਮ ਲਈ ਬੱਲੇ ਅਤੇ ਗੇਂਦ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਦੀਪਤੀ ਨੇ 8 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 4/51 ਹੈ। ਉਸਨੇ 157 ਦੌੜਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
5 - ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨੀ
ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਸਪਿਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਪਤੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਠ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 3/41 ਹੈ।
6 - ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੌਡ
ਭਾਰਤੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੌਡ ਨਵੀਂ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ 7 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਵਿਕਟ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 3/20 ਹੈ।