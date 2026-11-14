ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਖ਼ਿਤਾਬੀ ਜਿੱਤ, ਫਸਵਾਂ ਮੁਕਬਾਲਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਖ਼ਿਤਾਬੀ ਜਿੱਤ, ਫਸਵਾਂ ਮੁਕਬਾਲਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ
ਭਾਰਤ ਅੰਡਰ-19 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2026 ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : November 14, 2026 at 8:37 PM IST
ਅਲ ਅਮੇਰਾਤ (ਓਮਾਨ): ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਡਰ-19 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਆਖਰੀ ਗੇਂਦ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੋਹਿਤ ਉਲਵਾ ਨੂੰ 'ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ' ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਆਰਿਆਵੀਰ ਸਹਿਵਾਗ ਨੂੰ 'ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ' ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ।
𝗖.𝗛.𝗔.𝗠.𝗣.𝗜.𝗢.𝗡.𝗦 🏆 An absolutely incredible run chase in the Final gives India U19 the #MensU19AsiaCup 2026 title 🇮🇳 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/srKsrr1jna https://t.co/BYh3iNO18o— BCCI (@BCCI) November 14, 2026
ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਉਸਮਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ 107 ਰਨ
ਓਪਨਿੰਗ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ 107 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ 50 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 337 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਅਤੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਭਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ, ਆਖਰੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨੌਵੀਂ ਵਾਰ ਖਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕੀਤਾ।
ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ
ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਹਾਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਵਿਕਟ ਡਿੱਗੀ, ਤਾਂ ਸਕੋਰ 252 ਦੌੜਾਂ ਸੀ; ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਹੀ ਬਚੀਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਉਲਵਾ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ 32 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 47 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ—ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ—ਪਰ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮੋਹਿਤ ਉਲਵਾ ਨੇ ਚੌਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਵਾਈ ਜਿੱਤ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਵਿਕਟ 309 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੈਚ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੋਹਿਤ ਉਲਵਾ ਨੇ ਧੀਰਜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਕਟ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ। ਮੋਹਿਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 26 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 49 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਛੱਕੇ ਜੜ੍ਹੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ 11ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਏ ਵੈਂਕਟ ਨੇ 8 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 11 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ। ਮੋਹਿਤ ਨੇ ਮੈਚ ਦੀ ਆਖਰੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਚੌਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
Take a bow, Mohit Ulva! 🫡🙌 The celebrations begin after a victory for the ages 🥳 Scorecard ▶️ https://t.co/srKsrr1jna #MensU19AsiaCup https://t.co/jjCB1u8pKQ— BCCI (@BCCI) November 14, 2026
ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਖੇਡੀ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰੀ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ। ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਉਸਮਾਨ ਨੇ 111 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 107 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 11 ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਛੱਕੇ ਜੜ੍ਹੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਏ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਿਰ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 54 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 80 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਅੱਠ ਛੱਕੇ ਜੜ੍ਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰਹਾਨ ਯੂਸੁਫ ਨੇ 60 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 63 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ।