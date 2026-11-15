ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ, ਟੀ-20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ
ਇਸ ਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ।
Published : November 15, 2026 at 4:42 PM IST
India win 5th ODI: ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ 22 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ 3-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, 209 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ 48.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 187 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਹਾਰ ਗਈ।
ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ
ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸੀ। ਉਸਨੇ 10 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਵੀ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, 4 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
4️⃣ Matches 9️⃣ Wickets 4️⃣.8️⃣7️⃣ Economy Rate Best bowling figures of 4️⃣/30 A truly memorable ODI series for Player of the Series Gurnoor Brar 👏🙌 #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/mhbGrYbxJG— BCCI (@BCCI) November 15, 2026
ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆਕਿਬ ਨਬੀ, ਨਮਨ ਧੀਰ ਅਤੇ ਯਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਿਆ। ਡੀਨ ਫੌਕਸਕ੍ਰਾਫਟ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 31 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਲ ਯੰਗ 22, ਨਿੱਕ ਕੈਲੀ 24 ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ 24 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤ ਨੇ 209 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟਾਸ ਹਾਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ 42.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 209 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕੋਹਲੀ 5, ਰੋਹਿਤ 7 ਅਤੇ ਗਾਇਕਵਾੜ 18 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋਏ। ਸਿਰਫ਼ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ (46) ਅਤੇ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ (46) ਹੀ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕੇ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ, ਕਪਤਾਨ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ ਅਤੇ ਜੈਕਬ ਡਫੀ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਥਿਊ ਫਿਸ਼ਰ ਨੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
Stood tall when it mattered most 👏 Arshdeep Singh is the Player of the Match in the 5️⃣th and final ODI 🫡 Scorecard ▶️ https://t.co/wqxhoXb2WC #TeamIndia | #NZvIND | @arshdeepsinghh https://t.co/2LlZr0wC50— BCCI (@BCCI) November 15, 2026
ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ
ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਵਨਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਿਆ।
ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ 3-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮੈਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ 3-2 ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ, ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਵੇਂ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ
ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਲਈ ਦੋ-ਦੋ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੈਕਬ ਡਫੀ ਅਤੇ ਬਲੇਅਰ ਟਿਕਨਰ ਨੂੰ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
A series victory to savour 🥳 #TeamIndia clinch a thriller at the Bay Oval to take the #NZvIND ODI series 3️⃣-1️⃣ 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/wqxhoXb2WC https://t.co/aAwPMyBykt— BCCI (@BCCI) November 15, 2026
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਲੇਇੰਗ 11: ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਰੁਤੁਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਕਪਤਾਨ), ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਨਮਨ ਧੀਰ, ਆਕਿਬ ਨਬੀ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਅਤੇ ਯਸ਼ ਠਾਕੁਰ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਪਲੇਇੰਗ 11: ਵਿਲ ਯੰਗ, ਟਿਮ ਸੀਫਰਟ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਨਿਕ ਕੈਲੀ, ਡੀਨ ਫੌਕਸਕ੍ਰਾਫਟ, ਫਿਨ ਐਲਨ, ਮਾਈਕਲ ਬ੍ਰੇਸਵੈੱਲ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ (ਕਪਤਾਨ), ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਕਲਾਰਕ, ਬਲੇਅਰ ਟਿਕਨਰ, ਜੈਕਬ ਡਫੀ ਅਤੇ ਮੈਥਿਊ ਫਿਸ਼ਰ।