IND U19 vs PAK U19: ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਟੱਕਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਸਦਾ ਪੱਲੜ੍ਹਾ ਭਾਰੀ
ਅੰਡਰ-19 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Published : November 8, 2026 at 12:27 PM IST
IND vs PAK in U19 Asia Cup 2026: ਅੰਡਰ-19 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਓਮਾਨ ਦੇ ਅਲ ਅਮਰਾਤ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਏ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ 10 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ UAE ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
TIME TO REWRITE THE SCRIPT ON THE BIG STAGE! 💥 Carrying a strong 9-3 head-to-head lead, India enters tomorrow’s clash determined to turn the tables after last year’s defeat! 🔥 Watch India vs Pakistan in the DP World Men's U19 Asia Cup TOMORROW, 10:30 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #INDvPAK— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 7, 2026
IND U19 ਬਨਾਮ PAK U19: ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ
ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 30 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 17 ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 12 ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ 13 ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 9 ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਟਾਈ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ।
The Boys in Blue are ready for a SUPER SUNDAY SHOWDOWN! 💙 Watch India vs Pakistan in the DP World Men's U19 Asia Cup, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #INDvPAK https://t.co/YfTrHinFkk— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 8, 2026
IND U19 ਬਨਾਮ PAK U19: ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ 11 ਖੇਡਣਾ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ: ਫਰਹਾਨ ਯੂਸਫ (ਕਪਤਾਨ), ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਿਲਾਲ, ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਿਰ, ਅਹਿਮਦ ਹੁਸੈਨ, ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ, ਹਮਜ਼ਾ ਜ਼ਹੂਰ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਹਸਨੈਨ ਅੱਬਾਸ ਡਾਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਯਾਮ, ਨਕਾਬ ਸ਼ਫੀਕ, ਰਿਜ਼ਵਾਨੁੱਲਾਹ।
ਭਾਰਤੀ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ: ਲਕਸ਼ਯ ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਏਚੰਦਾਨੀ (ਕਪਤਾਨ), ਆਰਿਆਵੀਰ ਸਹਿਵਾਗ, ਅਨਵੈ ਦ੍ਰਾਵਿੜ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਅਰਜੁਨ ਰਾਜਪੂਤ, ਈਸ਼ਾਨ ਸੂਦ, ਕਾਵਿਆ ਪਟੇਲ, ਮਨਲ ਚੌਹਾਨ, ਮੋਹਿਤ ਉਲਵਾ, ਯਸ਼ਵੀਰ ਗੌੜ, ਵੀਕੇ ਵਿਨੀਤ, ਯਸ਼ਵਰਧਨ ਚੌਹਾਨ।
ਨੇਪਾਲ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ 10 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਈਸ਼ਾਨ ਸੂਦ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ 42.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 128 ਦੌੜਾਂ ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ 19.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਿਕਟ ਗੁਆਏ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਰਿੰਦਰ ਸਹਿਵਾਗ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਰਿਆਵੀਰ ਸਹਿਵਾਗ ਨੇ ਅਜੇਤੂ 70 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਲਕਸ਼ੈ ਰਾਏਚੰਦਾਨੀ ਨੇ 53 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।