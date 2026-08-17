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ਅੱਜ ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗਾ ਭਾਰਤ, 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ

Hockey World Cup 2026: ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

Hockey World Cup 2026
ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ (Hockey India)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 17, 2026 at 5:14 PM IST

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Hockey World Cup 2026: ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਜ (17 ਅਗਸਤ) ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਪੂਲ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਾਇਆ ਹੈ।

ਅੱਜ ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗਾ ਭਾਰਤ

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੇਲਜ਼ ਨੂੰ - ਜੋ ਕਿ 15ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੇ ਸਥਾਨ ਹੇਠਾਂ - 3-1 ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਦੋ ਗੋਲ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਜੇ ਨੇ ਵੀ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 4-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।

ਅੱਜ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਹੈ—ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਨੁਕੂਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ 1994 ਵਿੱਚ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪੰਜਵਾਂ ਅਤੇ ਛੇਵਾਂ ਸਥਾਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ

ਟੀਮਾਂ 1998 ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪਾਂ (2002, 2006, ਅਤੇ 2010) ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸੇ 3-2 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। 2018 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ (2023) ਵਿੱਚ, ਮੈਚ ਗੋਲ ਰਹਿਤ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਨੌਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ; ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਚਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਏ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਦੇ ਲੰਡਨ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਨਲਟੀ ਸ਼ੂਟਆਊਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬੋਨਸ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ 2025-26 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ 16 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮੈਚ ਹਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੌਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਰਹੀ। ਪੂਲ ਡੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਹੈ।

TAGGED:

HOCKEY WORLD CUP 2026
INDIA VS ENGLAND HOCKEY WORLD CUP
ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ
ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ
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