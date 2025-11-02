ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖੀਏ ਮਹਿਲਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਫਾਇਨਲ ਮੈਚ, ਭਾਰਤ-ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਖਿਤਾਬੀ ਜੰਗ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਾਣੋ ਅਨੰਦ
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਖਿਤਾਬੀ ਮੈਚ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ...
Published : November 2, 2025 at 11:27 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅੱਜ ਖਿਤਾਬੀ ਟੱਕਰ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਅੱਜ, 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਾਸ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਡੀਵਾਈ ਪਾਟਿਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਚ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
𝐅𝐎𝐑 𝐓𝐇𝐄 𝐁𝐈𝐋𝐋𝐈𝐎𝐍 𝐃𝐑𝐄𝐀𝐌𝐒...— Star Sports (@StarSportsIndia) November 1, 2025
Just one sleep away from witnessing h̶i̶s̶t̶o̶r̶y̶ 𝙃𝙀𝙍𝙎𝙏𝙊𝙍𝙔 in Navi Mumbai 🏆
Wear your blues with pride, bring your loudest cheers, and #BelieveInBlue! 💙
#CWC25 Final 👉 #INDvSA | Sun, 2nd Nov, 2 PM! pic.twitter.com/NUO9gSbePZ
ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਰਤ-ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਫਾਇਨਲ
ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰ ਸਪੋਰਟਸ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੈਚ ਸਟਾਰ ਸਪੋਰਟਸ 1, 2 ਅਤੇ 3 'ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੈਚ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਜੀਓ ਹੌਟਸਟਾਰ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।
The stage is set & thrill is real!🥳— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) November 1, 2025
Who will rise as the new World Champion of the Women’s Cricket World Cup 2025? Drop your comments 👇🏻#WomenInBlue #WomensCricket #DDSports #CWC25 pic.twitter.com/JtGOU70lbS
ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਭਾਰਤ-ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਫਾਈਨਲ
ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈਸੀਸੀ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਡੀਡੀ ਸਪੋਰਟਸ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਚ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਡੀਡੀ ਫ੍ਰੀ ਡਿਸਕ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਡੀਡੀ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਡੀਡੀ ਸਪੋਰਟਸ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
The stage is set & thrill is real!🥳— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) November 1, 2025
Who will rise as the new World Champion of the Women’s Cricket World Cup 2025? Drop your comments 👇🏻#WomenInBlue #WomensCricket #DDSports #CWC25 pic.twitter.com/JtGOU70lbS
ਭਾਰਤ-ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖੇਡ 11
ਭਾਰਤ: ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ, ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਵਰਮਾ, ਜੇਮਿਮਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (ਕਪਤਾਨ), ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸਨੇਹ ਰਾਣਾ/ਰਾਧਾ ਯਾਦਵ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੌੜ, ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨੀ, ਰੇਣੁਕਾ ਠਾਕੁਰ।
Two tearaways with the bat at #CWC25 💥— ICC (@ICC) November 2, 2025
Will the trophy be decided by either Smriti Mandhana or Laura Wolvaardt? 🏏
Watch #INDvSA LIVE, broadcast details here 📲 https://t.co/7wsR28PFHI pic.twitter.com/OdT3uQKioA
ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ: ਲੌਰਾ ਵੋਲਵਾਰਟ (ਕਪਤਾਨ), ਟੈਜਮਿਨ ਬ੍ਰਿਟਸ, ਸੁਨੇ ਲੁਸ, ਐਨੇਕੇ ਬਾਸ਼/ਮਸਾਬਾਟਾ ਕਲਾਸ, ਐਨੇਰੀ ਡਰਕਸੇਨ, ਮੈਰਿਜ਼ੇਨ ਕੈਪ, ਸਿਨਾਲੋ ਜਾਫਟਾ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਕਲੋ ਟ੍ਰਯੋਨ, ਨਾਦਿਨ ਡੀ ਕਲਰਕ, ਅਯਾਬੋੰਗਾ ਖਾਕਾ, ਨਨਕੁਲੁਲੇਕੋ ਮਲਾਬਾ।