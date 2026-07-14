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IND W vs ENG W: ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ, 270 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ

ਭਾਰਤ ਦੇ 457 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਔਖੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਚੌਥੇ ਦਿਨ 270 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਢੇਰ ਹੋ ਗਈ।

INDIA W vs ENGLAND W test
IND W vs ENG W: ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ (Courtesy: X-@icc)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 14, 2026 at 7:51 AM IST

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ਲੰਡਨ: ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਲਾਰਡਸ ਵਿਖੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਮੈਚ ਦੇ ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ, ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ 457 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ 186 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਢੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਾਰਡਸ ਵਿਖੇ ਮਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ 270 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ।

ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਅਤੇ ਯਾਸਿਤਕਾ ਭਾਟੀਆ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਅਤੇ ਯਾਸਿਤਕਾ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੌਡ ਅਤੇ ਸਨੇਹ ਰਾਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੀਮ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 83 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ 70 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਯਾਸਤਿਕਾ ਨੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 113 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾਰਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣ ਗਈ।

ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੌਰ ਨੇ ਲਈਆਂ ਕੁੱਲ 7 ਵਿਕਟਾਂ

ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੌਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਸਨੇਹ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇੰਗਲੈਂਡ 170 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਸਿਮਟੀ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 285 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ 170 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 115 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਚਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 341 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਈ 457 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਟੀਚਾ ਮਿਲਿਆ।

ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਫਿਰ 186 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਮੀ ਜੋਨਸ ਨੇ 54 ਅਤੇ ਸੋਫੀ ਏਕਲਸਟੋਨ ਨੇ 50 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਦਮ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

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