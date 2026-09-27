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ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ

ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲੇ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Virat Kohli 15000 ODI runs
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ ਮਹਾਨ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 27, 2026 at 2:02 PM IST

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Virat Kohli 15000 ODI runs: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖੇਡਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਕਈ ਵੱਡੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਕੋਹਲੀ 15,000 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 59 ਦੌੜਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੋਂ 110 ਦੌੜਾਂ ਦੂਰ ਹੈ।

Virat Kohli 15000 ODI runs
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (IANS)

15,000 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼

ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 314 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਦੀਆਂ 302 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 14,941 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 59 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 15,000 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਹੀ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1989 ਤੋਂ 2012 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਲਈ 463 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 18,426 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ।

ਕੀ ਸਚਿਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟੇਗਾ?

ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਚਿਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 110 ਦੌੜਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ 130 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 6,867 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 164 ਘਰੇਲੂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 6,976 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਹਲੀ 133 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 7,000 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

Virat Kohli 15000 ODI runs
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ (IANS)

ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਚ

ਜੇਕਰ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਲਈ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ਹਰੂਦੀਨ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਵਿਰੁੱਧ 43 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ।

ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ

ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ 150 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ 4,000 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੌੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਜੈਕ ਕੈਲਿਸ ਨੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਟੀਮ ਵਿਰੁੱਧ 4,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।

ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ 43 ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 2,261 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ 73 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਦੀਆਂ 75 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 3,850 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਜਤਬਾ ਖਮੇਨੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।" ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੋਸਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਮੋਜਤਬਾ ਖਮੇਨੀ ਨੂੰ 59 ਵਿੱਚੋਂ 50 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀਰੇਜ਼ਾ ਅਰਾਫੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ।

ਹੈਦਰੀ ਨੇ ਮੋਜਤਬਾ ਖਮੇਨੀ ਨੂੰ "ਪਰਛਾਵੇਂ ਦਾ ਆਦਮੀ" ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ।

ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ

ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੋਸਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਜਤਬਾ ਖਮੇਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਮੋਜਤਬਾ ਖਮੇਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਈਰਾਨੀ ਨੇਤਾ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਰਹੱਸ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਗਲੇਨ ਬੇਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਮੇਨੀ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਾਰੇ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੇਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ, ਉਸਦੀ ਬਾਂਹ, ਉਸਦੀ ਲੱਤ, ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ।"

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਈਰਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਸੂਦ ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਜਤਬਾ ਖਮੇਨੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹਨ। "ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਘੰਟੇ ਮਿਲੇ।" ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕੀਅਨ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਬ੍ਰੇਟ ਬੇਅਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੋਵਾਂ ਈਰਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।"

TAGGED:

INDIA VS WEST INDIES
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼
VIRAT KOHLI
VIRAT KOHLI 15000 ODI RUNS

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