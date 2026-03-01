ETV Bharat / sports

ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026: ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਚੁਣੌਤੀ, ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ

ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਸੁਪਰ 8 ਵਿੱਚ 2 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੈਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

TODAY T20 WORLD CUP 2026 MATCH
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 1, 2026 at 2:06 PM IST

Today T20 World Cup Match: ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਪਰ 8 ਦੌਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੋ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰ 8 ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੋ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਰਗਾ ਮੈਚ ਹੈ। ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਸਿੱਧੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਸੁਪਰ 8 ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਚ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਅੰਕ ਹਨ।

ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਵਿਖੇ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਵਿਖੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। 2016 ਦੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਸੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। 2022 ਵਿੱਚ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਕੋਲ ਇਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੈਦਾਨ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹਨ। ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2016 ਦੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਕਾਰੀ ਆਈਸੀਸੀ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ ਦੀ ਟੀਮ ਘਰੇਲੂ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼: ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਕਾਰਡ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ 30 ਵਾਰ T20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ 19 ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ 10 ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਰਿਹਾ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼: ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸਕੁਐਡ

ਭਾਰਤ: ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (ਕਪਤਾਨ), ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ।

ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼: ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਕਿੰਗ, ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ (wk/c), ਸ਼ਿਮਰੋਨ ਹੇਟਮਾਇਰ, ਰੋਸਟਨ ਚੇਜ਼, ਸ਼ੇਰਫੇਨ ਰਦਰਫੋਰਡ, ਰੋਵਮੈਨ ਪਾਵੇਲ, ਜੇਸਨ ਹੋਲਡਰ, ਰੋਮਾਰੀਓ ਸ਼ੈਫਰਡ, ਅਕੇਲ ਹੋਸੀਨ, ਗੁਡਾਕੇਸ਼ ਮੋਤੀ, ਸ਼ਮਰ ਜੋਸੇਫ, ਜੌਨਸਨ ਚਾਰਲਸ, ਮੈਥਿਊ ਫੋਰਡ, ਜੈਡਨ ਸੇਲਜ਼, ਕਵਿੰਟਨ।

ਟੀ 20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼
IND VS WI AT EDEN GARDENS
IND VS WI HEAD TO HEAD
TODAY T20 WORLD CUP 2026 MATCH

