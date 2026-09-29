ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ-ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਟੀ-20 ਮੈਚ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ?
ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ-ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।
Published : September 29, 2026 at 11:53 AM IST
ਰਾਂਚੀ/ਝਾਰਖੰਡ: ਜੇਐਸਸੀਏ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਾਲੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਜੇਐਸਸੀਏ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹1,600 ਤੋਂ ₹18,000 ਤੱਕ ਹਨ।
ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ 'ਵਿੰਗ ਏ' ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਟੀਅਰ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹3,000 ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਟੀਅਰ ਲਈ, ₹2,000 ਹੋਵੇਗੀ। 'ਵਿੰਗ ਬੀ' ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਟੀਅਰ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹3,500 ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਟੀਅਰ ਲਈ, ₹2,500 ਹੋਵੇਗੀ। 'ਵਿੰਗ ਸੀ' ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਟੀਅਰ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ₹3,000 ਅਤੇ ₹2,000 ਹੋਵੇਗੀ। 'ਵਿੰਗ ਡੀ' ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਟੀਅਰ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹3,000 ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ 'ਸਪਾਈਸ ਬਾਕਸ' ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹2,500 ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਟੈਰੇਸ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹4,500
ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਲ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,600 ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਿਤਾਭ ਚੌਧਰੀ ਪਵੇਲੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਟੈਰੇਸ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹4,500 ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹18,000, ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਬਾਕਸ ਲਈ ₹9,000, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਕਸ ਲਈ ₹8,000 ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਉਂਜ ਲਈ ₹15,000 ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵਾਲੇ ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ ਪਵੇਲੀਅਨ ਦੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਪਾਰਲਰ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹10,000 ਅਤੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਲਈ ₹4,000 ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇਐਸਸੀਏ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਿਕਟ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਵਿਕਰੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਜੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਚ 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਜੇਐਸਸੀਏ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬੈਠਣ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼
ਜੇਐਸਸੀਏ ਸਕੱਤਰ ਸੌਰਭ ਤਿਵਾੜੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਰਸ਼ਕ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ। ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਦਰਸ਼ਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ।